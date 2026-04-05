Río Gallegos: sofocaron un incendio de residuos en una casa deshabitada El fuego se desató en la madrugada del domingo y afectó restos de mobiliario y residuos acumulados en el lugar. Las causas que originaron el incendio se encuentran bajo investigación pericial.

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En la madrugada del domingo se registró un incendio de residuos en una vivienda deshabitada de Río Gallegos. El fuego fue rápidamente controlado por personal de Bomberos que evitó su propagación y mayores daños.

El hecho se registró cerca de las 02:00 horas, cuando efectivos de la División Cuartel Dos acudieron a la intersección de las calles Junín y Fernando García tras ser alertados por un siniestro ígneo en el lugar.

Al arribar con la unidad operativa 1003, los bomberos constataron que el foco se encontraba en el exterior de una vivienda sin ocupantes ni suministros activos. Las llamas afectaban principalmente restos de mobiliario y residuos acumulados en el sector.

De manera inmediata, el personal desplegó una línea devanadera, logrando una extinción rápida y efectiva del fuego en pocos minutos, lo que permitió neutralizar el peligro y evitar que las llamas se extendieran a propiedades cercanas.

El operativo contó además con la presencia preventiva de efectivos de la Comisaría Primera.

Las causas que originaron el incendio se encuentran bajo investigación pericial.