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Un episodio de alta tensión se vivió durante la mañana del domingo en una unidad de detención de Río Gallegos, donde un intento de motín protagonizado por internos del Anexo 6 (al lado de la Comisaría Sexta) generó un operativo de emergencia y obligó a tomar medidas extremas para evitar una tragedia mayor. La situación, que incluyó heridos y riesgo concreto de incendio, fue finalmente controlada antes del mediodía.

De acuerdo a la información preliminar recabada por La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que el incidente se inició alrededor de las 10:00, cuando personal del servicio penitenciario advirtió movimientos irregulares dentro del sector de alojamiento. En ese contexto, se detectó que varios detenidos estaban protagonizando un levantamiento interno, lo que derivó en un pedido urgente para interrumpir el suministro de gas en el área.

La decisión no fue casual. Según trascendió, uno de los internos habría intentado manipular las instalaciones de la cocina con la presunta intención de provocar un foco ígneo, lo que elevó el nivel de riesgo en un espacio cerrado y con alta concentración de personas. Ante ese escenario, el corte preventivo del gas se convirtió en una medida clave para evitar un desenlace potencialmente catastrófico.

En paralelo, se reportó que al menos dos internos resultaron heridos con armas blancas durante el desarrollo del motín. Si bien en un primer momento la situación generó preocupación por la gravedad de las lesiones, no se solicitó asistencia médica externa de urgencia, lo que indicaría que los cuadros no revestían un riesgo vital inmediato.

Frente a la escalada del conflicto, se dispuso la intervención de autoridades del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), que coordinaron el despliegue de un grupo de requisa para retomar el control del sector. Como parte del operativo, se solicitó despejar la zona externa de la dependencia, especialmente el área de estacionamiento, para facilitar el ingreso de vehículos oficiales y garantizar la operatividad del procedimiento.

El accionar del personal permitió contener la situación en un lapso relativamente breve. Poco antes del mediodía, las autoridades lograron restablecer el orden dentro del Anexo 6, neutralizando el intento de motín y evitando que el episodio escalara a un escenario de mayor gravedad.