La calma del domingo en Río Gallegos se vio alterada por un incidente poco frecuente pero potencialmente peligroso: la presencia de partículas de mercurio en el interior de una vivienda familiar. El hecho motivó la intervención inmediata del Departamento de Riesgos Especiales de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz, cuya actuación permitió controlar la situación sin que se registraran personas afectadas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas se pudo establecer que la alerta se activó luego de que la propietaria del domicilio detectara la rotura de un termómetro de vidrio, lo que provocó la dispersión del material metálico. Aunque se trata de un elemento de uso doméstico, su manipulación exige protocolos específicos debido a la toxicidad del mercurio en espacios cerrados, especialmente si no se ventila o no se recoge adecuadamente.

Ante esta situación, una dotación especializada se trasladó al lugar equipada con el correspondiente Equipo de Protección Personal. Según pudo saber este diario, al arribar, los bomberos aseguraron el perímetro, evaluaron el nivel de contaminación y procedieron al levantamiento y resguardo inicial del químico, siguiendo los procedimientos establecidos para este tipo de incidentes.

El mercurio derramado en el suelo de la vivienda. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La tarea, que demandó poco más de una hora, incluyó la recolección minuciosa del material y el sellado seguro de los residuos.

Una vez finalizado el operativo, los efectivos brindaron a la dueña de la vivienda recomendaciones precisas para completar la limpieza del sector, ventilación del ambiente y prevención ante futuros accidentes similares. Estas indicaciones son clave, ya que el mercurio puede permanecer en pequeñas partículas que, de no ser removidas correctamente, pueden afectar la calidad del aire dentro del hogar.