Una mujer con pasado en la Policía de Santa Cruz fue demorada el 3 de marzo en Río Gallegos, acusada de intentar arrojar droga hacia el interior de la alcaidía penitenciaria. Durante el procedimiento se secuestraron 77,7 gramos de cannabis, 148 comprimidos de distintos fármacos y un frasco de clonazepam en gotas.

El episodio ocurrió alrededor de las 20:40, cuando la División Comisaría Primera recibió un llamado por parte de un integrante del Servicio Penitenciario. El aviso solicitaba presencia policial en avenida Néstor Kirchner al 500, luego de que una mujer arrojara desde el exterior del edificio de Tucumán 66 un objeto con la intención de que cayera dentro del patio de la alcaldía.

Tras la comunicación, efectivos realizaron un rastrillaje por la zona sin resultados. Minutos más tarde, personal penitenciario localizó a la sospechosa en las inmediaciones y la trasladó a la dependencia policial.

Identificada como C.S.A., portaba una credencial policial a su nombre con jerarquía de cabo (N.º 4233). Sin embargo, fuentes vinculadas al caso indicaron que ya no integraba la fuerza debido a una cesantía dispuesta tiempo atrás.

Durante la intervención se constató que el objeto arrojado permanecía en el patio delantero del inmueble mencionado. Se trataba de un envoltorio de nylon transparente que contenía una sustancia vegetal verde amarronada con olor característico.

El pesaje arrojó 77,7 gramos, junto con una nota manuscrita -que incluyó frases como “te quiero mi amor“, y “te voy a segundear a morir, siempre“- y comprimidos de Tensium (alprazolam 1 mg), clonazepam 2 mg y Alplax (alprazolam).

El test orientativo de campo realizado sobre la sustancia arrojó resultado positivo para cannabis sativa, por lo que, con intervención de la Unidad Fiscal, se dispuso el secuestro del material y su entrega al oficial interviniente bajo cadena de custodia.

Además, por disposición judicial, personal femenino del Servicio Penitenciario realizó una requisa personal a la causante. En ese procedimiento se incautaron 26 comprimidos de Alplax (alprazolam 1 mg), 30 comprimidos de complejo vitamínico B, un frasco de clonazepam en gotas, 51 comprimidos de Clonagin (clonazepam) y 20 comprimidos de Colpolifin (metronidazol 500 mg).

Finalmente, y siguiendo directivas de la Unidad Fiscal a través del auxiliar Pablo Mansilla, se ordenó el secuestro de todos los elementos y del teléfono celular de la mujer, quien quedó obligada a fijar domicilio y permanecer a disposición de la Sede Judicial.

