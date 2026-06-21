Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio registrado este sábado en Río Gallegos generó la intervención del cuerpo de Bomberos, luego de que una vivienda de pequeñas dimensiones fuera alcanzada por las llamas en la parte posterior de un terreno.

El operativo se inició alrededor de las 16:20 horas, cuando una dotación acudió al lugar a bordo del móvil de emergencia tras el aviso de un foco ígneo en una construcción de aproximadamente 3 por 4 metros.

Al arribar, los efectivos constataron que el fuego se encontraba declarado en el interior del inmueble, el cual era calefaccionado mediante una salamandra a leña, un sistema de uso frecuente en la región durante la temporada invernal.

De inmediato, el personal desplegó una línea devanadera y equipos de ataque rápido para contener las llamas. Las tareas incluyeron la extinción del foco ígneo, la ventilación del ambiente afectado y la posterior refrigeración de la estructura para evitar reinicios. Gracias a la rápida respuesta, el incendio pudo ser controlado sin que se propagara hacia otras construcciones del predio ni generara daños de mayor magnitud.

Fuentes del operativo indicaron que la intervención se desarrolló con normalidad y sin necesidad de evacuaciones, lo que permitió mantener la situación bajo control en pocos minutos.

Una vez finalizadas las tareas de extinción, se realizó el peritaje correspondiente para determinar el origen del incendio. Según pudo saber La Opinión Austral, el informe preliminar estableció que el hecho fue accidental, producto de la transferencia térmica generada por la salamandra hacia materiales combustibles ubicados en la vivienda. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni víctimas, y el operativo concluyó cerca de las 18:00 horas con el retorno de la dotación al cuartel sin novedades.