La noche del viernes en Río Turbio, que transcurría con normalidad entre actividades recreativas y movimiento en el Club Hípico Los Gauchos, se vio repentinamente alterada por un episodio que terminó con una mujer de 30 años lesionada con un elemento cortante. El hecho, ocurrido en el predio del establecimiento y en cercanías del campo de jineteada, activó un rápido despliegue policial y dio inicio a una investigación que ahora avanza bajo directivas judiciales.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que el incidente se registró cerca de las 22:50 del viernes pasado, cuando personal que cumplía servicio adicional en el club recibió el aviso de que una persona había sido herida presuntamente con un arma blanca. Ante la alerta, efectivos de la Comisaría Yacimiento Río Turbio acudieron al lugar para tratar de ubicar a la presunta autora, aunque inicialmente sin resultados.

En simultáneo, el personal policial se dirigió al nosocomio local, donde la mujer lesionada era atendida por profesionales de la salud. Allí se constató que presentaba una herida cortante en la región lumbar derecha. Aunque la lesión fue certificada como de carácter leve, la situación demandó la intervención inmediata de las autoridades judiciales.

En el hospital también se tomó contacto con un testigo directo del hecho: la pareja de la damnificada, cuya declaración quedó incorporada al expediente.

A las 23:20, la dinámica del suceso dio un giro cuando una mujer de 30 años vinculada al episodio se presentó de manera voluntaria en la comisaría, asegurando haber mantenido una discusión previa con la víctima en las inmediaciones del campo de jineteada. Por directivas del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil local, fue trasladada al hospital para su correspondiente examen médico y para avanzar con las medidas procesales previstas.

Ya entrada la madrugada, el caso tomó mayor forma con la entrega del certificado médico de la víctima y la orden judicial de llevar adelante diversas diligencias: identificación de las partes, extracción de muestras toxicológicas, toma de testimoniales y fijación de domicilios. Asimismo, un rastrillaje en el predio permitió secuestrar dos elementos punzocortantes, además de envases de bebidas alcohólicas, todos incautados en presencia de la División Gabinete Criminalístico.

Pasadas las horas, y aún bajo impacto emocional, la mujer lesionada regresó a la dependencia policial para brindar su declaración formal y decidió instar la acción penal contra la presunta agresora. De manera preventiva, el juzgado dispuso medidas de prohibición de contacto y acercamiento entre ambas partes, en un intento por evitar nuevas confrontaciones mientras continúa la investigación.