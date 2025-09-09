Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada de este martes 9 de septiembre, alrededor de las 06:10 horas, la Policía de Santa Cruz intervino en un hurto cometido en un reconocido tenedor libre de Río Gallegos, conocido como “los chinos”, ubicado en la intersección de calle 9 de Julio y Avenida Presidente Néstor Kirchner.

Durante un patrullaje preventivo, los efectivos observaron a tres jóvenes que saltaban un portón entre dos locales comerciales. Llevaban consigo varias botellas, pero al notar la presencia policial emprendieron la fuga y arrojaron los elementos sustraídos, que terminaron dañados al impactar contra el suelo.

Aprehensión de un menor de edad

En medio del procedimiento, la Policía logró interceptar y demorar a uno de los sospechosos, quien posteriormente fue identificado como un adolescente de 16 años.

El joven fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Secretaría de Turno del Juzgado Penal Juvenil, que ordenó su aprehensión bajo las directivas correspondientes. Además, intervino la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para garantizar su acompañamiento legal y social.

Cómo ocurrió el robo en el tenedor libre

La inspección posterior al operativo confirmó que las botellas sustraídas provenían del interior de un local gastronómico tipo tenedor libre de la zona. Los responsables del comercio verificaron que las heladeras habían sido abiertas y que parte de la mercadería faltaba.

La Policía dispuso una consigna preventiva en el lugar hasta la llegada de los dueños del negocio para resguardar las instalaciones.

Intervención judicial y seguimiento del caso

El hecho quedó bajo investigación del Juzgado Penal Juvenil de Río Gallegos, mientras se busca determinar la identidad de los otros dos jóvenes que participaron en el hurto y lograron escapar.