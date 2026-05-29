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Un robo se registró este viernes al mediodía en una vivienda ubicada sobre calle Tucumán al 100, en pleno centro de Río Gallegos y a pocos metros de la Comisaría Primera.

Tras el hecho, el personal de la Comisaría Primera se acercó al lugar luego de ser alertado sobre el hurto. Allí, el encargado de la casa, un comisario de la Policía de Santa Cruz, les manifestó que momentos antes había arribado al inmueble —que actualmente estaba siendo reparado— y constató que desconocidos habían sustraído herramientas de albañilería y otros objetos que se encontraban dentro de la vivienda.

Comisaria Seccional Primera de Río Gallegos. FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Ante esta situación, los efectivos solicitaron la presencia del personal de la División Gabinete Criminalístico para realizar las pericias correspondientes en el lugar. Asimismo, intervino personal de la División Investigaciones (DDI), que colaborará con las tareas investigativas para intentar identificar a los responsables del hecho.

Según pudo saber La Opinión Austral, la propiedad corresponde a la ex vivienda del ex jefe de Policía, Wilfredo Roque.

El episodio generó sorpresa entre vecinos de la zona debido a que ocurrió a escasos metros de una dependencia policial y en uno de los sectores más transitados de la capital santacruceña.