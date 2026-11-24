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Un allanamiento realizado en Puerto Deseado por una denuncia de hurto terminó con el secuestro de una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores y envoltorios con una sustancia que dio positivo para clorhidrato de cocaína. Durante el procedimiento, tres hombres intentaron huir de la vivienda: dos eran mayores y el otro un adolescente.

El procedimiento ordenado por la Justicia se inició a las 17:45 horas del lunes 23 de noviembre en el marco de una investigación por robo. Mientras el personal de la Comisaría local se encontraba realizando las tareas de registro, escucharon un fuerte estruendo en el patio trasero y vieron a tres hombres que se daban a la fuga.

Al intentar interceptarlos, uno de ellos trató de saltar el saltar el paredón y arrojó al patio de una casa vecina un arma de fuego y dos cargadores. Según la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, los involucrados se mostraron hostiles y dificultaron el procedimiento.

El personal policial trabajando en el lugar del allanamiento.

Mientras los hombres fueron trasladados al Hospital Zonal para ser examinados por un médico, el procedimiento continuó realizándose en la vivienda. La propietaria entregó voluntariamente un teléfono celular Samsung A54 a los uniformados presentes. También hallaron dinero en efectivo.

Luego, con autorización de la vecina, la Policía revisó el patio lindante al paredón y encontró una pistola FM Hi-Power calibre 9 milímetros, con número de serie, dos cargadores y varios envoltorios con una sustancia blanquecina. Los elementos fueron secuestrados por personal de Criminalística.

Trabajó en personal de la Comisaría de la localidad de Puerto Deseado. FOTO: ALBERTO QUINTANAL

Además, la División de Investigaciones y Narcocriminalidad realizó un test orientativo sobre la sustancia, que dio positivo para clorhidrato de cocaína. El parte consignó dos pesajes: 0,8 y 9,7 gramos. Por este hallazgo tomó intervención la Fiscalía Federal Descentralizada de Caleta Olivia.

Este medio conoció que los tres hombres fueron identificados por la Policía como N.M.G., de 20 años; G.B.D.V., de 17; y G.J.M. El adolescente fue entregado a su madre tras la revisión médica, mientras que los dos adultos quedaron aprehendidos por disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1.

Finalmente, se conoció que el arma, el dinero en efectivo y los demás elementos secuestrados quedaron bajo resguardo policial.