Un impactante robo sacudió la zona rural en las afueras Río Gallegos este domingo por la noche. Ladrones ingresaron en la Chacra “Heredia“, ubicada en el kilometro 5 de la Ruta Provincial N° 53, en la periferia de la capital provincial. Del lugar sustrajeron más de 16 armas de fuego, 600 municiones, credenciales oficiales de tenencia de armas y un dron.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes policiales, el o los delincuentes forzaron una ventana que conecta con una habitación, ingresaron al interior de la vivienda y se apoderaron del armamento que se encontraba resguardado en una de las habitaciones.

Al llegar a su vivienda, el propietario del lugar se encontró con el lugar revuelto y dio aviso de inmediato a la policía.

Qué elementos se llevaron

Entre el arsenal robado figuran armas de alto poder y de distintos calibres, entre ellas: revólveres marca Taurus, calibre 44 y 44.40, escopetas de dos caños y de repetición marca Winchester, carabinas calibre 22 marca Norinco y Savage, pistolas semiautomáticas marca Bersa y Bersa Thunder 22, un fusil argentino FM 1909 y una escopeta calibre 16 con culata dañada

También se llevaron 400 municiones calibre 22 marca Orbea, en cajas de 50; 100 municiones calibre 44.40 marca Magtech, en 2 cajas de 50, 100 municiones calibre 45, en 2 cajas de 50; credenciales de tenencia legal de armas, pertenecientes a los modelos sustraídos y un dron.

Además, se encontró una barreta de hierro, usada presumiblemente para cometer el robo y que fue secuestrada como prueba.

En el lugar intervinieron personal de División Criminalística Z.S, quienes lograron revelar un rastro dactilar parcial, un rastro palmar parcial y huella de calzado.

La vivienda cuenta con cámaras de seguridad interiores y exteriores, por lo que se dio aviso y participación a la División Investigaciones.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1, a través de la secretaria de turno, Soledad Díaz Roman, quien ordenó las primeras diligencias de rigor. Además, el propietario fue citado para prestar declaración formal en los próximos días.