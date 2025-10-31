Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La calma de la madrugada en Río Gallegos se vio interrumpida por un violento robo en un comercio ubicado en la esquina de Mariano Moreno y Parque Industrial. Un grupo de al menos siete personas irrumpió en el local “Autoservicio LI” y sustrajo una gran cantidad de bebidas alcohólicas valuadas en más de dos millones de pesos. Gracias a un rápido despliegue policial, tres de los presuntos autores fueron detenidos horas después.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales, se pudo saber que el hecho ocurrió pasadas las tres de la mañana de este viernes, cuando la propietaria del local fue alertada por el sonido de la alarma. Al asomarse, alcanzó a ver a varios sujetos retirándose apresuradamente del lugar, mientras murmuraban entre sí y cargaban mercadería. Minutos más tarde, al ingresar al comercio, constató que habían forzado una reja metálica y dañado la cerradura de la puerta de acceso. El interior del autoservicio estaba revuelto y gran parte del stock de bebidas alcohólicas había desaparecido.

La comerciante, visiblemente conmocionada, brindó de inmediato a los efectivos de la Comisaría Sexta las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde se observaba a un grupo de entre siete y ocho personas ingresando al establecimiento y trasladando cajas hacia el exterior. Con esa información, los uniformados iniciaron un operativo de rastrillaje junto al personal del Comando de Patrullas, recorriendo calles y descampados de la zona.

El despliegue arrojó resultados positivos: tres individuos, de 23, 24 y 29 años, fueron demorados en las inmediaciones. Según informaron fuentes policiales, los tres se encontraban en situación de calle y presentaban vestimentas coincidentes con las observadas en los registros fílmicos. Tras ser aprehendidos, fueron trasladados a la dependencia interviniente, donde quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 2, a cargo de Yamila Borquez.

En el lugar del hecho trabajó también la División Gabinete Criminalístico, que realizó pericias en el acceso violentado y relevó huellas y rastros para avanzar con la investigación. Durante la requisa personal efectuada por orden judicial, se encontraron elementos que vincularían a dos de los detenidos con el robo, aunque no se descarta que el resto de la banda continúe prófugo.

Mientras la Justicia define las medidas a seguir, la investigación continúa para dar con el resto de los involucrados y recuperar la mercadería sustraída. En paralelo, las autoridades reforzaron los patrullajes nocturnos en el sector, buscando llevar tranquilidad a los vecinos.