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Un hecho de inseguridad cotidiana, de esos que ocurren en cuestión de segundos y en medio de una escena habitual como hacer las compras, derivó en una rápida investigación que terminó con dos hombres identificados, aprehendidos y con parte de los elementos recuperados. El episodio tuvo lugar en un supermercado de Río Gallegos y dejó al descubierto una modalidad de hurto que preocupa por su simpleza y reiteración.

Según pudo saber La Opinión Austral, todo comenzó el pasado 12 de abril, alrededor de las 15:30, cuando una mujer denunció que, mientras realizaba compras en el supermercado ubicado sobre la calle Paso de los Arrieros al 1000, personas desconocidas sustrajeron sin ejercer violencia un teléfono celular iPhone 14 Pro Max y una billetera de color azul Francia desde el carrito que utilizaba dentro del comercio. En el interior de la billetera llevaba documentación personal y tarjetas bancarias.

El detalle que aceleró la investigación llegó poco después. La damnificada comenzó a recibir notificaciones de consumos realizados con sus tarjetas en un local comercial del barrio Jorge Newbery, lo que permitió establecer una línea de acción concreta para los investigadores.

Un agente afuera de la casa allanada. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

A partir de allí, personal de la División de Investigaciones de Río Gallegos desplegó distintas tareas, entre ellas el análisis de registros fílmicos de las cámaras de seguridad del supermercado y de otros puntos vinculados al recorrido posterior de los sospechosos. Ese trabajo fue clave para reconstruir la secuencia y determinar la participación de dos hombres.

Con el avance de las pericias, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores del hecho. Se trata de dos sujetos de 38 años, identificados como J.O. Álvarez y J.D. Mansilla, ambos con domicilio en el barrio Jorge Newbery. Con estos elementos, la Justicia ordenó su aprehensión y el allanamiento de uno de los inmuebles vinculados a la causa.

El procedimiento arrojó resultados positivos. Durante el operativo, los efectivos secuestraron tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, documentación personal y la billetera perteneciente a la víctima. Si bien no se informó oficialmente sobre el teléfono celular, el hallazgo del resto de los elementos permitió fortalecer la imputación contra los sospechosos.

Por disposición del Juzgado de Instrucción N° 3, ambos hombres establecieron domicilio y quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la causa. En paralelo, se dispuso la restitución de los objetos recuperados a su propietaria.