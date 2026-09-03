Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sustraer un vehículo de gran porte no es una tarea sencilla que pueda pasar inadvertida en el entramado urbano de una localidad. Requiere de audacia, de un camión tractor adecuado y, sobre todo, de un conocimiento logístico que excede al delincuente común. Bajo esta premisa, la ciudad de Puerto Deseado fue escenario durante las últimas horas de un hecho delictivo inusual que activó los reflejos rápidos de las fuerzas de seguridad provinciales, logrando recuperar un semirremolque robado antes de que pudiera ser desarmado o sacado de la jurisdicción.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio comenzó a develarse durante la jornada de este martes pasado, cuando un vecino deseadense acudió a la dependencia policial local para radicar una denuncia que, por sus características, generó sorpresa en la guardia. El damnificado reportó la desaparición completa de su semirremolque, una unidad de carga pesada que se encontraba estacionada en un predio abierto ubicado a escasos metros de su propio domicilio particular.

Al brindar su declaración ante los uniformados, el propietario reconoció la imposibilidad de establecer con precisión la franja horaria en la que se perpetró el ilícito, estimando que el silencioso hurto debió haberse materializado al amparo de la oscuridad, en el lapso comprendido entre la jornada de ayer y las primeras horas de hoy. La ventana de tiempo obligó a los investigadores a actuar contrarreloj.

Tomando intervención inmediata en el caso, los efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de Puerto Deseado pusieron en marcha un amplio operativo. Sabían perfectamente que un rodado de semejantes dimensiones no puede ocultarse en el garaje de una vivienda convencional. A partir de la información recabada y de las características físicas de la unidad, los sabuesos policiales desplegaron una serie de tareas de inteligencia criminal y rastrillajes preventivos, focalizando la búsqueda en los sectores periféricos, galpones y la siempre transitada zona industrial y portuaria de la ciudad.

El esfuerzo de campo no tardó en rendir sus frutos. Como resultado de las diligencias tácticas, el semirremolque fue localizado en estado de abandono en las cercanías de las instalaciones de la empresa pesquera CARSA, un sector caracterizado por el constante ir y venir de transportes de carga, lo que habría facilitado a los malvivientes intentar “camuflar” la unidad robada en el paisaje habitual del movimiento industrial deseadense.

Una vez confirmada la coincidencia de los números de chasis y las patentes, el personal de la DDI procedió inmediatamente a establecer un perímetro de seguridad para el resguardo del rodado, dando aviso a las autoridades judiciales intervinientes para labrar las actuaciones de rigor y habilitar el trabajo de la División Criminalística en busca de huellas dactilares o rastros genéticos en los enganches y compuertas.

Si bien la recuperación del bien patrimonial trae un enorme alivio al trabajador damnificado, el expediente judicial se encuentra lejos de cerrarse. Las tareas investigativas continúan a paso firme con un objetivo claro: establecer las circunstancias exactas en que se produjo la sustracción e individualizar a los responsables.