Un hombre vestido completamente con prendas de ropa de color negro y una gorra oscura fue visto recorriendo las calles del barrio Jorge Newbery de la localidad de Río Gallegos. El ciudadano robó una bicicleta del patio de una de las viviendas de la zona y quedó captado por una cámara de videovigilancia.

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El ladrón llegó a la zona caminando, camino varias veces por la misma cuadra en busca de elementos de valor a la vista que pudiera sustraer. En dado momento, las cámaras lo captaron montando una bicicleta y retirándose del lugar, conoció La Opinión Austral.

Las imágenes fueron captadas alrededor de las 15:10 horas del sábado 28 de noviembre del corriente año. Los damnificados realizaron la denuncia correspondiente en las instalaciones de la Comisaría Segunda. Las autoridades tuvieron acceso al material y trabajan en la identificación del autor.

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