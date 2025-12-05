Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un hurto registrado en Río Gallegos derivó en un despliegue investigativo que culminó con la recuperación de una moto mientras se encontraba estacionado frente a un domicilio particular. La rápida intervención policial, sumada al análisis de cámaras y recorridas preventivas, permitió dar con la motocicleta en menos de un día, aunque los ladrones alcanzaron a manipularla y retirar varias de sus piezas antes de abandonarla.
Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se inició en la mañana del 2 de diciembre, cuando alrededor de las 8 la Comisaría Sexta recibió una denuncia por la sustracción de una motocicleta Yamaha 125, de color blanco y negro. El propietario informó que el vehículo había sido robado durante la madrugada, pese a contar con su sistema de seguridad colocado, mientras estaba estacionado en inmediaciones de Mansilla y Yáñez, un sector transitado donde los vecinos suelen convivir con el movimiento constante de vehículos y peatones.
A partir de la denuncia, se dispusieron los avisos policiales de rigor y se comenzó con las primeras actuaciones en el lugar, en un procedimiento que incluyó entrevistas, relevamiento de domicilios cercanos y el análisis de posibles rutas de escape de los autores. La propia dinámica del delito hizo sospechar que los responsables actuaron con rapidez, aprovechando la franja horaria nocturna y el descuido propio del descanso.
Horas más tarde, a las 19, personal de la División Investigaciones obtuvo los primeros indicios concretos tras realizar un rastrillaje en un descampado ubicado cerca de Pugliese y Juan Antonio Fernández. Allí, y gracias a las imágenes aportadas por cámaras de seguridad de una vivienda lindante, se constató que desconocidos habían manipulado la motocicleta, retirando algunos componentes y abandonando la óptica delantera en el lugar.
La intervención de la División Gabinete Criminalístico permitió levantar huellas dactilares y secuestrar el elemento hallado, insumo clave para continuar con la pesquisa. Todo indicaba que los autores habían trasladado la moto a zonas menos visibles para desarmarla sin ser detectados, una modalidad delictiva frecuente en distintos puntos del país.
El trabajo policial obtuvo resultados definitivos al día siguiente. El 3 de diciembre, cerca del mediodía, efectivos que realizaban patrullajes preventivos divisaron la motocicleta buscada dentro de una obra en construcción abandonada, situada en inmediaciones de Zapiola y Rogelio Álvarez. La moto presentaba signos de manipulación y el faltante de algunas partes, pero aun así pudo ser recuperado.
Con la colaboración de la División Planta Verificadora, la unidad fue secuestrada preventivamente y trasladada a la Comisaría Sexta, donde quedó resguardada a la espera de la continuidad de las actuaciones judiciales.
Por estas horas, la investigación sigue su curso para identificar a los responsables del hurto, cuyo accionar quedó registrado parcialmente en material fílmico. Las autoridades policiales remarcaron la importancia de la denuncia inmediata y la colaboración vecinal, claves para agilizar los rastrillajes y aumentar las probabilidades de recupero.
