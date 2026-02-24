Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inseguridad vuelve a golpear en Río Gallegos: dos personas robaron una moto y quedaron escrachadas por una cámara de seguridad. Ahora, la víctima recurrió a la comunidad para intentar recuperar su rodado.

A través de redes sociales, Luciano Emanuel relató que en la madrugada del domingo le sustrajeron una Zanella ZB 110 blanca, patente A126PET, en el barrio Jorge Newbery, manzana 11.

“Se agradece cualquier tipo de informacion o si alguien los reconoce. Más allá de que no se ve mucho, aparentemente masculino y femenina“, escribió en su publicación, donde compartió los videos del hecho.

En diálogo con La Opinión Austral, Luciano detalló que todo ocurrió entre las 4 y las 6 de la mañana e indicó que, ante cualquier dato o imágenes que puedan servir para identificar a los sospechosos, se comuniquen a los números 2966-637337 o 2966-589546.

Además, confirmó que ya radicó la denuncia correspondiente y sostuvo que desconoce quiénes podrían ser los responsables. También advirtió que en los últimos días se registraron otros episodios similares en la zona.

“Dos días antes que me pase esto, ya habían robado otra moto en ese mismo barrio, desconozco quién. Y también un auto, por lo que comentaron los vecinos de la zona”, aseveró.