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Un vecino de la localidad de Puerto Deseado denunció el robo de su motocicleta, ocurrido durante la mañana del 1 de agosto, luego de finalizar su jornada laboral en la pesquera “Ventonicos de Argentina”.

Según consta en la denuncia radicada ante la Comisaría, el hombre regresó a su domicilio alrededor de las 6:00 y constató que autores ignorados habían sustraído su motocicleta marca Betamotor, modelo BX, dominio 308-GAO.

El rodado se encontraba estacionado frente a su inmueble, sobre la vereda, en un sector de reducidas dimensiones, con una parte de cemento y el resto de tierra, informó el damnificado y supo La Opinión Austral.

El denunciante indicó que el vehículo fue sustraído sin que los autores ejercieran violencia ni fuerza. Además, señaló que no sospecha de ninguna persona en particular y valuó la motocicleta en $1.500.000.

Le pedían dinero

La situación tuvo un nuevo capítulo el 3 de agosto, alrededor de las 18:15, cuando recibió un mensaje a través de WhatsApp desde un número telefónico desconocido.

En el mensaje le exigían transferir $400.000 a un alias bancario a cambio de recuperar la motocicleta. En caso de no realizar el pago, le advertían que venderían el rodado por partes.

Como parte de la denuncia, el hombre aportó capturas de los mensajes recibidos, videos y documentación correspondiente a la motocicleta.

Finalmente, tomó conocimiento de lo ocurrido el doctor Sergio A. Poisson. La investigación continúa para determinar el paradero del vehículo y establecer la identidad de los responsables.