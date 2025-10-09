Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el pasado 30 de septiembre, cuando un vecino de Río Gallegos denunció haber sido víctima de un robo calificado en el Barrio Bicentenario. Según su declaración, se presentó en un domicilio para reparar un teléfono celular y, durante la visita, un sujeto lo amenazó con un arma de fuego tipo revólver, apropiándose de un teléfono Samsung A13.

A partir de la denuncia, la División Investigaciones Río Gallegos inició una exhaustiva tarea de averiguaciones que permitió identificar al presunto autor del hecho y solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

Allanamientos e incautaciones

Con la autorización del Juzgado de Instrucción N° 2, se llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en el Barrio Bicentenario. Los procedimientos arrojaron resultados positivos, ya que se secuestraron elementos de interés para la causa, relacionados con el robo denunciado.

Durante las diligencias también se efectuó una requisa personal sobre el sospechoso principal. En su poder, los efectivos hallaron un teléfono celular y once envoltorios de nylon que contenían una sustancia vegetal verde amarronada. El material fue sometido a análisis por personal de la División Narcocriminalidad Río Gallegos, que determinó que se trataba de cannabis sativa, con un peso total superior a 15 gramos.

Aprehensión y posterior liberación del sospechoso

Tras el hallazgo, el sujeto fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Séptima, donde se realizaron las diligencias judiciales dispuestas por el Juzgado de Instrucción interviniente. Una vez cumplidos los trámites legales correspondientes, el juzgado dispuso su libertad, previa fijación de domicilio, quedando a disposición de la sede judicial que lleva adelante la investigación.

Coordinación policial y avance de la investigación

Desde la Policía de la Provincia de Santa Cruz destacaron la coordinación operativa entre las distintas divisiones que participaron del procedimiento: Investigaciones Río Gallegos, Comisaría Séptima y Narcocriminalidad.

La investigación continúa bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción N° 2, con el objetivo de determinar todas las circunstancias vinculadas al hecho y la posible participación de otras personas.