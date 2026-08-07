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La investigación por el robo de garrafas de gas a un comercio de Puerto Deseado avanzó con dos allanamientos realizados por personal de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad (DDI).

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Puerto Deseado, en el marco de las tareas destinadas a esclarecer el hecho y encontrar elementos que pudieran estar relacionados con el robo.

Los investigadores llevaron adelante las diligencias en dos domicilios de la localidad.

Durante uno de los procedimientos, el personal policial logró encontrar prendas de vestir consideradas de interés para la causa. Estos elementos fueron secuestrados y quedaron incorporados a la investigación por el robo de las garrafas.

Un hombre y una mujer quedaron vinculados en la causa.

Encontraron un cultivo indoor de cannabis

El segundo allanamiento tuvo un resultado diferente.

Si bien en el inmueble inspeccionado no se encontraron elementos vinculados con el robo que había originado la investigación, durante el procedimiento los efectivos detectaron un cultivo indoor con seis plantas de cannabis sativa.

El hallazgo se produjo mientras se desarrollaba la inspección del domicilio y dio lugar a una nueva intervención judicial, esta vez en el ámbito federal.

Ante la presencia de las plantas, se dio intervención a la Fiscalía Federal Descentralizada de Caleta Olivia, que tomó conocimiento de la situación y dispuso las medidas correspondientes.

Secuestraron seis plantas y dos personas quedaron vinculadas

A partir de la intervención de la Justicia Federal, se dispuso el secuestro de las seis plantas de cannabis sativa encontradas en el cultivo indoor.

Además, un hombre y una mujer quedaron vinculados a la causa por una presunta infracción a la legislación vigente.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia Federal, que tendrá a su cargo las actuaciones relacionadas con el hallazgo del cultivo.