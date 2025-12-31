Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada de este martes 31 de diciembre, la sede del Coseba Rugby Club de Río Gallegos fue blanco de un hecho delictivo que generó preocupación y malestar en la comunidad deportiva local. Desconocidos ingresaron a las instalaciones del club y sustrajeron diversos elementos de valor, además de provocar daños materiales, en un episodio que fue dado a conocer por la propia institución a través de sus redes sociales.

Según informaron desde Coseba Rugby, los autores del robo se llevaron un televisor Master-G de 55 pulgadas, un parlante Master-G Ultra y un dispositivo Chromecast 4, además de ocasionar destrozos en el interior del edificio. Se trata de equipamiento adquirido con esfuerzo y destinado al funcionamiento cotidiano del club, que cumple un rol social y deportivo clave en la capital santacruceña.

Desde la comisión directiva expresaron su pesar por lo ocurrido y remarcaron que el hecho representa un golpe significativo para una institución que se sostiene, en gran medida, gracias al trabajo voluntario y al acompañamiento de socios, jugadores y familias. “Habrá que renovar nuestro esfuerzo para que no vuelva a suceder e intentar recuperar lo robado”, señalaron en el comunicado difundido, reflejando el espíritu de resiliencia que caracteriza al club.

En el mismo mensaje, Coseba Rugby apeló a la colaboración de la comunidad para difundir el hecho y aportar cualquier información que permita recuperar los elementos sustraídos. El llamado fue acompañado por una consigna que sintetiza la identidad de la institución: “El mundo y la ovalada sigue girando”, una frase que refuerza la decisión de no detener las actividades pese al difícil momento atravesado.