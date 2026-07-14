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La inseguridad volvió a golpear a un comercio del centro de Río Gallegos. Durante la madrugada del lunes, un delincuente ingresó a un conocido local de hamburguesas ubicado en la esquina de las avenidas Néstor Kirchner y Fagnano y sustrajo la caja registradora que contenía el dinero preparado para comenzar la jornada laboral siguiente.

El episodio quedó completamente registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, imágenes que posteriormente fueron difundidas por los propietarios en las redes sociales con el objetivo de lograr la identificación del autor del hecho y obtener información que contribuya a esclarecer el robo.

Según se observa en el registro fílmico, el hombre ingresó al comercio aprovechando uno de los laterales del local. Una vez en el interior, actuó con rapidez y se dirigió directamente hacia el sector donde se encontraba la caja registradora. En pocos segundos logró apoderarse del dinero y abandonó el lugar antes de que pudiera ser advertido por alguna persona.

De acuerdo con lo informado por los dueños del comercio, el botín no era una recaudación importante producto de las ventas del día, sino el cambio que habían preparado para iniciar la atención al público durante la jornada siguiente. Sin embargo, remarcaron que el perjuicio económico se suma a la sensación de impotencia que generan este tipo de hechos, especialmente cuando afectan a pequeños emprendimientos que todos los días realizan un importante esfuerzo para sostener su actividad.

Ante la situación, los responsables del local decidieron hacer pública la secuencia registrada por las cámaras y apelaron a la solidaridad de los vecinos de Río Gallegos. A través de sus redes sociales compartieron el video del robo acompañado de un mensaje dirigido a la comunidad.

“No somos de subir este tipo de contenido, pero esta vez necesitamos de la ayuda de todos. Esta persona ingresó a nuestro local y nos robó. Si la reconocés o tenés algún dato que pueda ayudar a identificarla, escribinos por mensaje privado. Toda información será tratada con absoluta reserva. Compartir también ayuda. Gracias por acompañarnos“, expresaron.

La publicación comenzó a circular rápidamente entre los usuarios de las redes sociales, quienes compartieron las imágenes con la esperanza de que alguien pueda aportar datos sobre la identidad del sospechoso o sus movimientos posteriores al robo.

En los últimos meses, numerosos comerciantes de Río Gallegos han recurrido a esta modalidad para visibilizar distintos hechos de inseguridad y solicitar la colaboración de la comunidad. Las cámaras de vigilancia privadas se han convertido en una herramienta clave para reconstruir la mecánica de los delitos y facilitar el trabajo de los investigadores.