Robó en un kiosco de Río Gallegos, lo descubrieron y se ofendió Durante la noche del 5 de septiembre un hombre robó artículos de almacén en un local céntrico. Al acercarse a la caja para distraer al personal, se le cayó un frasco de café. "Si me lo cobras no me alcanza para llevarme la yerba", protestó.

Por La Opinión Austral | 06 de septiembre 2023 · 11:14 hs.