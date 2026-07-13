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Efectivos de la Comisaría Segunda intervinieron en las primeras horas de este lunes tras la denuncia por robo en una vivienda del barrio Techo Digno de la localidad de Las Heras. El hecho se registró cerca de las 00:30 horas, cuando un vecino solicitó presencia policial al constatar la intrusión de desconocidos en su domicilio.

Al arribar al lugar, los uniformados verificaron que los autores del ilícito habían dañado previamente el sistema de seguridad de la puerta principal para acceder al interior del inmueble. La víctima detalló que le sustrajeron una consola PlayStation 2, una netbook marca Acer, dos equipos de audio y tres perfumes, cuyas marcas no pudo precisar con exactitud.

Personal del Gabinete Criminalístico realizó las tareas de relevamiento, recolección de indicios y pericias en el sitio para avanzar en la investigación. Queda pendiente la recepción formal de la declaración de la damnificada ante la autoridad competente.

Las actuaciones se caratularon como “robo” y quedaron a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 local. Hasta el momento se desconoce la identidad de los involucrados y continúan las diligencias para dar con ellos y recuperar los elementos sustraídos.