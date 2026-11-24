Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un importante robo rural fue denunciado en la zona norte de Santa Cruz, donde desconocidos sustrajeron parte del alambrado de un establecimiento y varios caballos. El hecho fue informado por José Guillermo Bilbao, de 60 años, propietario de la reserva Copolque -ubicada a unos 150 kilómetros de Perito Moreno-, quien estimó que el perjuicio económico supera los 45 millones de pesos, según la valuación de los animales faltantes.

De acuerdo con el certificado policial, el denunciante constató el 15 de noviembre que habían sido sustraídos aproximadamente 300 metros de alambrado de seis hilos, junto con su respectiva tranquera. El tramo se encontraba en el sector identificado como “El Cerro”, lindante con la estancia “María Inés”, actualmente abandonada.

Además, Bilbao advirtió que faltaban animales equinos que se encontraban en el campo. Según declaró, hacía aproximadamente 15 días que no transitaba por ese sector y no pudo precisar la cantidad exacta de caballos sustraídos. Según pudo conocer La Opinión Austral, indicó ante las autoridades que cada ejemplar tiene un valor estimado de 3 millones de pesos.

La denuncia fue radicada y dio lugar a actuaciones preventivas caratuladas como “Bilbao José Guillermo s/denuncia robo”. En el procedimiento intervino la División Operaciones Rurales (DOR) de Perito Moreno, mientras que la causa quedó bajo conocimiento del Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras.

El certificado policial fue emitido el 20 de noviembre y firmado por el jefe de la División Operativa Rural de Perito Moreno. La investigación deberá establecer la cantidad de animales sustraídos, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que se produjo el robo.