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Un descuido mínimo con un ténder y un calefactor desató un principio de incendio en una vivienda de la calle Reconquista de Río Gallegos, alterando por completo el inicio de la semana y movilizando a un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad y el sistema sanitario local.

La emergencia se desencadenó cuando el reloj marcaba apenas las 06:18 de la madrugada. A esa hora, el silencio del barrio se vio interrumpido por el humo y el olor acre a tela quemada que comenzó a invadir el interior del inmueble residencial. De acuerdo a las pericias posteriores, el siniestro tuvo un origen netamente accidental: una prenda de vestir que había quedado apoyada sobre un ténder tomó contacto directo con la superficie incandescente del calefactor. En cuestión de segundos, la tela entró en combustión, amenazando con propagar las llamas hacia los muebles linderos y el resto de las habitaciones.

Frente a la inminencia del desastre, el propietario de la vivienda reaccionó con una valentía y celeridad que resultaron providenciales. Sin dudarlo, enfrentó el foco ígneo logrando sofocarlo por sus propios medios antes de que el fuego se volviera incontrolable.

Según pudo saber La Opinión Austral, minutos más tarde, arribó al lugar una dotación de la División Cuartel Central de Bomberos. Al constatar que las llamas ya habían sido extinguidas por el dueño de casa, los especialistas procedieron a realizar las indispensables tareas de ventilación táctica para despejar el humo acumulado y ejecutaron una rigurosa inspección de seguridad en toda la estructura y la red de gas, asegurando que no quedaran puntos calientes ni riesgo de reignición.

El operativo requirió un trabajo articulado de primer nivel. Efectivos de la Comisaría Segunda acordonaron y aseguraron la zona para facilitar el despliegue de los equipos de emergencia, mientras que una unidad del Hospital Regional de Río Gallegos se hizo presente de inmediato.

Como saldo del incidente, la dueña de la vivienda debió ser trasladada en ambulancia hacia el nosocomio local. Las autoridades confirmaron que esta medida se adoptó con carácter estrictamente preventivo, buscando evaluar su estado de salud frente a un posible cuadro de inhalación de humo o el shock nervioso derivado de la dramática situación.