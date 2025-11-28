Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz informó que el 27 de noviembre de 2025, personal de la División Comisaría Segunda de Puerto San Julián inició actuaciones de oficio tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de Mitre y Pueyrredón.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron el vuelco de un Ford Escort, que quedó apoyado sobre su techo en la cinta asfáltica. En el interior del rodado se encontraba una mujer de 31 años, quien era asistida por Bomberos y luego fue trasladada en ambulancia al hospital local. Según el informe médico inicial, la paciente presenta lesiones de carácter grave y permanece internada para su observación.

De acuerdo a los primeros datos, la conductora habría perdido el control del vehículo, impactando lateralmente contra un automóvil estacionado, lo que provocó el vuelco. En el lugar trabajó personal de Accidentología Vial Zona Centro, que realizó las pericias correspondientes.

El vehículo siniestrado fue secuestrado y llevado al patio judicial para su resguardo. Por disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, se ordenaron además los exámenes de rigor a la conductora.