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La violencia volvió a golpear con fuerza en el corazón de la capital santacruceña en el cierre de la jornada de este sábado. En un horario de intensa concurrencia y a la vista de ocasionales transeúntes, un dramático incidente de sangre se desencadenó en las arterias comerciales de Río Gallegos, donde un menor de 16 años resultó gravemente herido de varias puñaladas tras ser atacado por una mujer adulta en medio de un altercado en la vía pública.
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho se conoció alrededor de las 20:40 horas, cuando un llamado de extrema urgencia al centro de despacho solicitó la presencia inmediata de las fuerzas de seguridad en la intersección de las calles Bernardino Rivadavia y Zapiola. En la parte externa de un conocido comercio de indumentaria en pleno casco céntrico, los peatones se topaban con una escena dramática: un adolescente se encontraba malherido y perdiendo abundante cantidad de sangre.
De inmediato se comisionó al lugar a una dotación de la División Comisaría Primera. Al arribar a la zona comercial, los efectivos policiales constataron la veracidad de la alerta al visualizar a un joven que presentaba severas lesiones punzocortantes localizadas en la zona de la nuca y la espalda. Ante la gravedad del cuadro, los uniformados gestionaron la llegada prioritaria de una ambulancia del servicio de emergencias médicas. Los profesionales del Hospital Regional de Río Gallegos procedieron a la rápida estabilización del menor en la calzada y ordenaron su posterior traslado hacia el centro asistencial para la realización de curaciones de urgencia y estudios de mayor complejidad.
Una vez ingresado al centro de salud capitalino, la Policía logró identificar a la víctima como AMG, de 16 años de edad. En paralelo, los investigadores de la fuerza localizaron a la tutora legal del joven. En la entrevista mantenida con las autoridades preventivas, la mujer -tía de la víctima- relató que tomó conocimiento de lo sucedido a través del desgarrador testimonio de unas amigas que acompañaban al chico en el momento de la agresión.
Según la reconstrucción del hecho basada en el testimonio de las allegadas, el incidente comenzó minutos antes en la intersección de la avenida Presidente Néstor Kirchner y la calle Rawson, a pocas cuadras de donde cayó descompensado el muchacho. En ese cruce, el adolescente se vio involucrado en una trifulca en la que, sin mediar contemplación, una mujer adulta lo atacó por la espalda utilizando un elemento punzocortante.
La investigación dio un paso sustancial cuando la familiar del menor entregó a la Policía un registro audiovisual decisivo. En la secuencia fílmica captada por los testigos con un teléfono celular se aprecia con absoluta nitidez la mecánica del ataque, permitiendo individualizar a la víctima por su indumentaria -un buzo negro con franjas amarillas- y a la presunta agresora, quien vestía una calza negra con detalles en azul y una campera combinada en colores negro y azul claro.
Tras labrarse el acta de entrega formal del menor a su tutora en el ámbito hospitalario, la Comisaría Primera dio intervención inmediata a la División Comisaría Segunda por razones de jurisdicción, ya que la agresión inicial se produjo en el radio de esa seccional. Todos los actuados preventivos y el material fotográfico y fílmico fueron elevados a la sede preventora e incorporados a la causa judicial en curso.
Según pudo saber La Opinión Austral, el joven AMG continúa internado en el Hospital Regional bajo estricto monitoreo médico para evaluar la evolución de las lesiones sufridas en zonas sensibles del cuerpo.
Segundo víctima y entrega
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