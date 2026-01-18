Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz vuelve a quedar en el centro de una problemática sensible y dolorosa. En los últimos días, el registro oficial de personas con pedido de paradero activo volvió a ampliarse y alcanzó una cifra que inquieta tanto a las autoridades como a la sociedad: ya son 14 las personas buscadas en distintas localidades del territorio santacruceño. Detrás de cada nombre hay una historia inconclusa, familias en vilo y una pregunta que se repite con angustia: ¿dónde están?

La información surge del Sistema de Registro de Personas Extraviadas y da cuenta de una realidad compleja, con casos que se extienden en el tiempo y otros de reciente activación. Hasta hace pocas horas, el listado contabilizaba 12 personas desaparecidas en ciudades como Río Gallegos, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Río Turbio. Sin embargo, la incorporación de dos nuevos pedidos de paradero, uno en Puerto San Julián y otro en la capital provincial, encendió nuevamente las alarmas y reforzó el reclamo social por mayor prevención, respuestas rápidas y políticas públicas sostenidas.

Río Gallegos concentra varios de los casos activos y se ha convertido, una vez más, en un punto de fuerte preocupación. Allí se busca a Gabriel Mileca, quien se retiró del Centro de Salud Mental, y a otras personas que se ausentaron de sus hogares en distintos momentos del último año. También se mantiene vigente la búsqueda de Micaela Rain, vista por última vez cuando se dirigía a trabajar, y de Marcela López, quien al momento de ausentarse vestía campera roja y pantalón negro. A esta lista se sumó en las últimas horas Agustín Vera Franco, un joven de 22 años cuyo paradero se desconoce, profundizando la angustia en su entorno familiar.

Marcela López tenía 61 años al momento de su desaparición. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

En el norte provincial, Caleta Olivia y Pico Truncado también figuran en el mapa de la preocupación. Mario García, Iván Alejos y Navelly García son algunos de los nombres que integran el registro, con desapariciones que datan de meses atrás y que aún no lograron resolverse. En Las Heras continúa activa la búsqueda de Julio Galeano, visto por última vez en inmediaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, mientras que en Río Turbio se mantiene el pedido de paradero de Alejandro Herrera, cuya descripción de vestimenta fue difundida para facilitar su identificación.

Puerto San Julián aparece mencionado en dos casos que mantienen en vilo a la comunidad. Por un lado, Guillermo Gerónimo, desaparecido, y por otro, el reciente pedido de paradero de Laura Antieco, una mujer de 50 años que fue vista por última vez cuando viajaba rumbo a Esquel en un Fiat Strada gris, acompañada por dos perros ovejeros alemanes. La difusión de estos datos busca sumar la colaboración ciudadana en rutas y localidades vecinas, teniendo en cuenta los extensos trayectos patagónicos y las dificultades propias de la geografía.

Desde las fuerzas de seguridad reiteraron que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar clave para avanzar en las investigaciones. Al mismo tiempo, la persistencia de estos casos vuelve a instalar en la agenda pública una problemática estructural que atraviesa a Santa Cruz desde hace años y que combina factores sociales, sanitarios y territoriales.