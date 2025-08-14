Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un contexto donde el narcotráfico se reinventa y avanza con estrategias cada vez más sofisticadas, Santa Cruz busca reforzar sus capacidades a través de la cooperación internacional. Autoridades del Ministerio de Seguridad provincial mantuvieron una primera reunión interinstitucional con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y de la Administración para el Control de Drogas (DEA), con el objetivo de articular esfuerzos, acceder a programas de capacitación y sumar herramientas para enfrentar el flagelo del narcotráfico, con especial foco en las drogas sintéticas y los precursores químicos.

Según pudo saber La Opinión Austral, el encuentro, realizado de manera virtual, permitió trazar una agenda de trabajo conjunta que contempló desde el intercambio de información sobre la situación actual de la región patagónica hasta la coordinación de futuras capacitaciones especializadas. Las autoridades provinciales expusieron la realidad local en materia de consumo y distribución de estupefacientes, mientras que los representantes de la Embajada y la DEA detallaron los programas de formación disponibles para las fuerzas de seguridad, que incluyen ciberseguridad, investigación sobre drogas sintéticas y procedimientos para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Participaron de la reunión Joshua Temblador, consejero político de la Embajada; Jeremie Swinnen, especialista en Criminalidad Transnacional del Departamento de Estado; María Sol Osuna, asistente de Programas; Daniel Barrientos, titular de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad provincial; Eloy Tuliz, subsecretario de Seguridad Ciudadana; Florencia Ontiveros, directora de Prevención del Delito y las Violencias; y Antonio Omar Jaime, director de Abordaje Multiagencial.

Joshua Temblador, Consejero Político de la Embajada; Jeremie Swinnen, especialista en Criminalidad Transnacional para el Departamento de Estado Unidos; María Sol Osuna, asistente de Programas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. (FOTO: GOBIERNO)

Este paso se enmarca en una estrategia más amplia que la provincia viene desarrollando en el plano internacional. Hace apenas dos semanas, Santa Cruz tuvo un rol protagónico en la “Jornada de alto nivel para abordar los desafíos emergentes del tráfico de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NSP)”, organizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Embajada de Estados Unidos.

En ese encuentro, la comitiva santacruceña, encabezada por Barrientos y acompañada por personal especializado de la División Narcocriminalidad de la Policía provincial, no se limitó a la mera presencia institucional. Integró mesas de trabajo, participó en debates técnicos y compartió experiencias con representantes de otras provincias y organismos internacionales. Allí, el foco estuvo puesto en el avance de las drogas sintéticas, cuyo crecimiento sostenido preocupa tanto por su bajo costo y alta potencia como por la facilidad con la que se insertan en el mercado, muchas veces camufladas como productos legales.

Uno de los puntos centrales de esa jornada fue el “Taller sobre desmantelamiento seguro de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas”, una capacitación inédita para la región. La formación brindó herramientas concretas para identificar, intervenir y clausurar este tipo de instalaciones, que no solo representan un riesgo criminal, sino también un peligro químico de alta magnitud. “Estos espacios de producción funcionan con niveles de riesgo altísimos y requieren un abordaje técnico muy específico”, explicaron fuentes vinculadas a la capacitación.

El trabajo articulado con la Embajada de Estados Unidos y la DEA, sumado a la participación en foros internacionales, apunta a que Santa Cruz cuente con fuerzas de seguridad mejor preparadas y actualizadas para enfrentar delitos que ya no responden a las viejas lógicas del narcotráfico. En palabras de un funcionario provincial, “el crimen organizado se globalizó, y la única manera de combatirlo de forma efectiva es con cooperación y capacitación de nivel internacional”.