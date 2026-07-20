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Con la llegada de las bajas temperaturas y el inicio de una nueva temporada invernal, la Policía Caminera de Santa Cruz puso en marcha el Plan Invernal 2026, un operativo integral destinado a reforzar la seguridad vial en toda la provincia. La iniciativa contempla un importante despliegue de recursos humanos y logísticos para prevenir siniestros de tránsito y asistir a los conductores que deban transitar por rutas nacionales y provinciales durante una de las épocas más exigentes del año.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo se desarrolla bajo la coordinación de las distintas Unidades Operativas Camineras y forma parte de una estrategia preventiva impulsada para afrontar las dificultades propias del invierno patagónico. La presencia de nieve, escarcha, hielo sobre la calzada y bancos de niebla suele modificar drásticamente las condiciones de circulación, por lo que las autoridades buscan reducir al mínimo los riesgos mediante controles permanentes y una fuerte presencia policial en los corredores viales.

Entre las acciones previstas se encuentran la instalación de puestos de control fijos y móviles en distintos puntos estratégicos, patrullajes preventivos y tareas de asistencia para automovilistas que puedan sufrir inconvenientes durante sus desplazamientos. Además de fiscalizar el cumplimiento de la normativa vial, los efectivos brindan recomendaciones sobre conducción segura y colaboran con otros organismos cuando las condiciones climáticas complican la transitabilidad.

Uno de los ejes centrales del Plan Invernal 2026 es la verificación de la documentación obligatoria para circular, el control del estado general de los vehículos y la supervisión del porte y uso de cadenas para nieve en aquellos sectores donde su utilización resulta indispensable. A estas medidas se suman controles de alcoholemia y la fiscalización de otros aspectos vinculados con la seguridad vial, buscando prevenir conductas que puedan incrementar el riesgo de accidentes.

Desde la fuerza remarcaron que la prevención no depende únicamente de los controles policiales, sino también de la responsabilidad de cada conductor. Por ese motivo, recomendaron planificar los viajes con anticipación, consultar el estado actualizado de las rutas antes de salir, respetar las indicaciones del personal vial y reducir la velocidad cuando existan sectores con hielo, nieve acumulada o visibilidad reducida.

El operativo cobra especial relevancia en una provincia como Santa Cruz, donde las extensas distancias entre localidades, las condiciones meteorológicas cambiantes y las bajas temperaturas pueden transformar un viaje habitual en una situación de riesgo en cuestión de minutos. Durante los inviernos anteriores, los organismos de emergencia debieron intervenir en numerosos rescates de vehículos encajados, vuelcos, despistes y asistencias a conductores que quedaron varados por las inclemencias del tiempo.

En ese contexto, el trabajo coordinado entre Policía Caminera, Vialidad Provincial, Gendarmería Nacional, Bomberos y los distintos servicios de emergencia resulta clave para mantener habilitados los corredores viales y responder rápidamente ante cualquier contingencia.