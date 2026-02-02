Se accidentaron en la ruta los árbitros de La Pampa que dirigieron el partido de Boxing Vs. La Amistad por el Regional Amateur Cristian Rubiano, Diego Pereyra, Yasu Muñoz y Emanuel Leguizamón integraban la comitiva que había arbitrado el empate 2 a 2. El hecho ocurrió en la zona norte de Santa Cruz y hasta el momento no se informó oficialmente sobre el estado de salud de los involucrados.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lo que había comenzado como una jornada de alto voltaje futbolero en Río Gallegos terminó derivando en horas de profunda preocupación. La comitiva de árbitros que dirigió el encuentro entre Boxing Club y La Amistad de Cipolletti protagonizó un violento accidente de tránsito cuando emprendía el regreso hacia la provincia de La Pampa, de donde son oriundos.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro se registró en las últimas horas en la zona norte de Santa Cruz, en un tramo de ruta caracterizado por largas distancias, condiciones climáticas cambiantes y un tránsito que, aunque no siempre es intenso, suele combinar vehículos livianos con transporte pesado. En ese contexto, una camioneta en la que se trasladaban los integrantes de la terna arbitral se vio involucrada en un hecho vial cuya mecánica aún no fue detallada oficialmente.

Cristian Rubiano, junto a los asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz, y el cuarto árbitro Emanuel Leguizamón. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

En el vehículo viajaban el árbitro principal Cristian Rubiano, de Santa Rosa, junto a los asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz, también pampeanos, y el cuarto árbitro Emanuel Leguizamón. Todos habían estado a cargo del partido disputado en Río Gallegos, que culminó con un empate 2 a 2 y dejó abierta la definición deportiva, pero que ahora quedó en un segundo plano frente a la incertidumbre por la salud de quienes tuvieron la responsabilidad de impartir justicia en el campo de juego.

Hasta el momento, no trascendieron partes médicos ni comunicaciones oficiales que confirmen el estado de cada uno de los ocupantes del rodado, lo que acrecienta la inquietud tanto en el ambiente futbolístico como entre familiares, colegas y allegados. En el fútbol del interior, donde los viajes por ruta forman parte habitual de la actividad, cada traslado implica horas al volante, muchas veces de noche y atravesando extensiones desoladas, un factor que siempre agrega un componente de riesgo.