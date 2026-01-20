A diez días de su desaparición, la búsqueda de Gabriel Darío Mileca sumó un nuevo indicio que volvió a encender expectativas en Río Gallegos. Tal como lo informó La Opinión Austral, un perro de rastreo detectó una posible presencia que sería reciente del vecino de 42 años en una casa de pescadores de la zona costera, un dato que, aunque no permitió hallarlo en el lugar, refuerza la hipótesis de que podría seguir con vida y profundiza el pedido de mayor asistencia policial.

La intensa búsqueda de Gabriel continúa desplegada en distintos puntos de la capital de Santa Cruz y sus alrededores, con un operativo que no se detuvo desde el sábado 10 de enero, día en que se lo vio por última vez.

En las últimas horas, un nuevo elemento aportó un giro relevante al caso: un perro de rastreo perteneciente a un particular marcó el paso del hombre en una casa de pescadores ubicada en el sector costero de la ciudad. A raíz de este dato, tanto durante la tarde del lunes como en la mañana del martes, se realizaron tareas en la zona pero sin resultados concluyentes.

Un agente mirando hacia el interior del mar. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Si bien el procedimiento realizado en ese lugar no arrojó resultados positivos y Gabriel no fue encontrado allí, el propietario del animal explicó que la marcación constituye un indicio concreto de que Mileca habría estado recientemente en ese punto.

El dato fue rápidamente incorporado al operativo general y motivó la continuidad de los rastrillajes durante la tarde, con especial atención en la costa y en sectores aledaños. Desde la Policía de Santa Cruz indicaron que las tareas se mantienen activas, coordinadas y en permanente evaluación, con el objetivo de ampliar el radio de búsqueda a partir de este nuevo indicio.

Diez días sin noticias y un operativo sostenido

Este martes se cumplieron diez días desde la desaparición de Mileca, y las tareas continúan a cargo de fuerzas provinciales y federales, con la colaboración de agentes municipales y organismos de apoyo. Según pudo saber La Opinión Austral, durante la mañana se realizaron nuevos rastrillajes con perros en las inmediaciones de Punta Loyola, además de operativos paralelos del otro lado de la costanera, aunque hasta el momento los resultados siguen siendo negativos.

Uno de los últimos recorridos realizados por voluntarios. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante el fin de semana, por disposición de la superioridad policial, se reforzaron las tareas preventivas y de búsqueda. Las acciones incluyeron patrullajes constantes, recorridas a pie y paradas preventivas en la zona costanera, en sectores comerciales de la calle Zapiola, en descampados y en obras en construcción, puntos que suelen ser relevados en este tipo de investigaciones ante la posibilidad de refugio o paso de personas.

Protección Civil de Santa Cruz también informó oficialmente los sectores donde se concentran actualmente los rastrillajes, que abarcan Gancho 1 y 2, Estancia Cabo Buen Tiempo, Punta Loyola y áreas aledañas. En todos estos lugares, los equipos trabajan de manera ininterrumpida, con el acompañamiento de familiares y allegados, que siguen de cerca cada avance y cada indicio.

La marea, un factor clave en las próximas horas

Un dato que comenzó a cobrar relevancia en las últimas horas es el comportamiento de la marea en la ría de Río Gallegos. Según la tabla de mareas, se registra un incremento en los niveles para los próximos días, lo que podría resultar determinante para la investigación. Con este escenario, las autoridades no descartan que puedan aparecer prendas de vestir u otros elementos que ayuden a reconstruir el recorrido de Gabriel o a aportar información clave sobre su paradero.

Un convoy de camionetas en las afueras de Río Gallegos. FOTO: PRIMICIAS SANTA CRUZ

Desde los equipos de búsqueda explicaron que, en casos de desapariciones en zonas costeras, los cambios en la marea suelen ser un factor determinante, ya que pueden dejar al descubierto objetos que antes permanecían ocultos o desplazarlos hacia sectores más accesibles para los rastrillajes.

Pedido de mayor asistencia y colaboración comunitaria

A la par del trabajo de las fuerzas, familiares y personas cercanas a Gabriel reiteraron el pedido de mayor presencia policial y de refuerzo de recursos para intensificar las tareas, utilizando todas las horas de luz disponibles. La marcación realizada por el perro de rastreo renovó la esperanza, pero también puso de manifiesto la necesidad de profundizar los operativos en la costa y en sectores menos transitados.

Las autoridades volvieron a solicitar la colaboración de la comunidad, recordando que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave. Ante cualquier información que pueda ayudar a avanzar con la búsqueda, se pide comunicarse de manera inmediata a los teléfonos de emergencia 103, 420042 o 435422.