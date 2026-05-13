Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de la localidad de Perito Moreno continúa atravesando horas de profundo dolor tras la tragedia ocurrida el pasado domingo por la noche, cuando una explosión en un complejo de departamentos provocó la muerte de tres personas.

En dos de los casos, los cuerpos de los fallecidos Franco Gómez, de 26 años, y Jorge Valconte, de 30, iban a ser trasladados este miércoles a la provincia de Salta. Sin embargo, hubo un contratiempo.

Los cuerpos de los fallecidos están aún en Las Heras, al menos hasta este jueves. Recién en horas de la tarde serían trasladados a la ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut), según informó la funeraria a los familiares de las víctimas.

Jorge Valconte, una de las víctimas de la tragedia de Perito Moreno.

Según pudo saber La Opinión Austral, la empresa aérea a último momento informo que este miércoles no se podían trasladar los cuerpos y pasó el operativo para el jueves. El contratiempo se habría originado a raíz que sólo viajaban aviones de fuselaje chicos y estos no transportan féretros.

Ambos fallecieron como consecuencia de la explosión ocurrida en el inmueble. Los restos habían sido trasladados previamente a Caleta Olivia, donde se realizaron las autopsias correspondientes. Luego fueron devueltos a Perito Moreno y los familiares tenían la esperanza de que los restos fueran repatriados a Salta este mismo miércoles, algo que finalmente se pospuso para el jueves 14 de mayo.