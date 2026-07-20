Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El personas que se encontraba de turno en la Comisaría Tercera de Caleta Olivia intervino en un hecho de violencia de género registrado en el barrio 3 de Febrero. El llamado al teléfono policial se recibió a las 18:25 horas, solicitando presencia urgente en el lugar.

Los uniformados constataron la situación tras entrevistar a la damnificada, de 32 años. Ella relató que se encontraba en su vivienda cuando se hizo presente su ex pareja, de 38 años, con quien comparte hijos. El hombre se hallaba en estado de ebriedad y la agredió físicamente.

De acuerdo a información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales, la situación ocurrió a las 18:25 horas del domingo 19 de julio, justo en el momento que Argentina se enfrentaba a España en la final del Mundial 2026.

Inmediatamente se procedió a la aprehensión del causante. Fue trasladado al nosocomio para su revisión médica obligatoria y luego alojado en la unidad policial. A la mujer se le brindaron todas las recomendaciones y vías de ayuda correspondientes para iniciar los trámites legales, indicando que se acercaría por sus propios medios a formalizar la denuncia.

Tomó conocimiento el Juzgado de Instrucción N° 1 de la ciudad. La autoridad judicial dispuso que, una vez cumplidos los plazos procesales vigentes, el detenido recupere su libertad.