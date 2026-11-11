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Una escena tan inesperada como llamativa alteró la tranquilidad del centro de Río Gallegos durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre: varios guanacos aparecieron corriendo libremente por distintas calles de la capital santacruceña, sorprendiendo a automovilistas, peatones y vecinos que se encontraron con los animales en medio del movimiento habitual de la ciudad.

El insólito episodio fue presenciado por el periodista Pablo Manuel, del Grupo La Opinión Austral, quien estuvo a punto de protagonizar un accidente al encontrarse con uno de los ejemplares. “Urgente. Anda un guanaco corriendo en pleno centro de la ciudad y casi lo atropello”, alertó.

Según pudo reconstruir La Opinión Austral, se trata de entre cuatro y cinco guanacos que escaparon de un frigorífico de la zona y comenzaron a desplazarse por distintos sectores de Río Gallegos. Uno de ellos fue visto en inmediaciones de la intersección de las avenidas Kirchner y San Martín.

Otro de los animales protagonizó un particular itinerario por las calles céntricas. Luego de atravesar el centro, tomó por calle Chacabuco rumbo a la Costanera, pasó por las inmediaciones del Colegio Guatemala y rodeó el Parque Pirincho Roquel. Minutos después, descendió hacia la ría y llegó hasta la marisma, una imagen que generó preocupación entre quienes seguían su recorrido.

Uno de los guanacos fue visto corriendo por calle Comodoro Rivadavia, frente al Parque Pirincho Roquel.

Pero no fue el único avistamiento. Otros vecinos reportaron la presencia de un ejemplar en la zona de Mariano Moreno y Entre Ríos, mientras que otro guanaco fue visto atravesando la avenida Balbín y continuando su marcha por una calle del barrio Evita.

Las imágenes y los videos de los animales rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron registros del inusual paseo de los guanacos por el entramado urbano.

Ante esta situación, personal del Consejo Agrario de Santa Cruz se encuentra trabajando en distintos puntos de la ciudad para localizar, capturar y retirar a los animales de la capital provincial, procurando evitar accidentes y resguardar tanto a los ejemplares como a los vecinos.

Uno fue capturado y retirado de la ciudad

De acuerdo con la información a la que accedió este medio, desde el Consejo Agrario Provincial confirmaron que se encuentran trabajando en el operativo para localizar y capturar a los guanacos que escaparon del frigorífico. Alrededor de las 12:30, uno de los ejemplares ya había sido capturado y retirado de Río Gallegos, mientras continuaban las tareas para dar con los restantes.

Ante el despliegue de los animales por distintos sectores urbanos, las autoridades recomendaron a los vecinos mantener distancia y no intentar acercarse, perseguirlos ni capturarlos por cuenta propia, para evitar situaciones de riesgo tanto para las personas como para los guanacos.

Además, quienes vuelvan a observarlos pueden aportar información sobre el lugar donde se encuentran y la dirección en la que se desplazan. El pedido es hacerlo sin ponerse en riesgo ni alterar el recorrido de los animales.

También solicitaron conducir con precaución en las calles y avenidas donde fueron registrados, teniendo en cuenta que pueden aparecer de manera repentina y provocar situaciones peligrosas para el tránsito.