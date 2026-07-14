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Una mujer se presentó en un domicilio del barrio Malvinas de la localidad de Las Heras diciendo que realizaba una encuesta oficial del INDEC y le solicitó a la vecina toda su información personal, familiar, laboral y económica, antes de retirarse del lugar.
La situación ocurrió la tarde del día anterior, cuando la damnificada estaba en su casa y recibió la visita de una persona del sexo femenino que no exhibió credencial alguna. La mujer afirmó pertenecer al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y estar relevando información poblacional, por lo que le pidió datos propios, de sus convivientes, horarios de trabajo, ingresos y lugares de empleo. La vecina accedió a brindar toda la información.
A la mañana siguiente, al ver una publicación en redes sociales que advertía sobre personas que usan esa misma excusa para recolectar datos y luego cometer estafas, sintió profunda preocupación y acudió a la División Comisaría Segunda para dejar constancia de lo ocurrido.
Las actuaciones fueron caratuladas como “Investiga” y elevadas al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 local. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona y las autoridades analizan si se trató de una maniobra delictiva.
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