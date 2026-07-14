Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer se presentó en un domicilio del barrio Malvinas de la localidad de Las Heras diciendo que realizaba una encuesta oficial del INDEC y le solicitó a la vecina toda su información personal, familiar, laboral y económica, antes de retirarse del lugar.

La situación ocurrió la tarde del día anterior, cuando la damnificada estaba en su casa y recibió la visita de una persona del sexo femenino que no exhibió credencial alguna. La mujer afirmó pertenecer al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y estar relevando información poblacional, por lo que le pidió datos propios, de sus convivientes, horarios de trabajo, ingresos y lugares de empleo. La vecina accedió a brindar toda la información.

A la mañana siguiente, al ver una publicación en redes sociales que advertía sobre personas que usan esa misma excusa para recolectar datos y luego cometer estafas, sintió profunda preocupación y acudió a la División Comisaría Segunda para dejar constancia de lo ocurrido.

Las actuaciones fueron caratuladas como “Investiga” y elevadas al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 local. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona y las autoridades analizan si se trató de una maniobra delictiva.