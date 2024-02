Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El conocido músico y productor musical de Río Gallegos, Lucas Espinosa, sufrió un intento de estafa virtual en las últimas horas, cuando intentaba contactar algún veterinario vía Facebook para atender a sus mascotas. El artista descubrió a un estafador que lleva adelante este delito en distintos puntos de la Argentina.

El vecino de la capital santacruceña dialogó con Radio LU12 AM680 y brindó detalles de los hechos. “Esta misma persona que me intentó estafar ha estado haciendo esto con diferentes personas”, contó sobre el contacto que encontró en el grupo “Los Ilegales”.

“Cualquier producto o servicio que uno quiera hacerse en Facebook, esta persona se coloca como proveedor. Si uno busca un clandestino de bebida o comida por delivery, esta persona se hace pasar porque hace esto. En diciembre incluso ofrecía cortes de pelo a domicilio”, aseguró.

En esa línea, narró como fue su experiencia: “En mi caso me pasó con un servicio veterinario de 24 horas. Coloqué en un grupo que estaba buscando un veterinario por la noche. Hubo un usuario de Facebook que me deja un número de WhatsApp. Este martes me comuniqué, entablamos una charla y esta persona se hizo pasar por una reconocida veterinaria: Agostina Cambarieri. Me dijo que está atendiendo solo a domicilio, porque era feriado”.

Lucas contó que el estafador aseguró que su mascota necesitaba un “inyectable” y le pidió un depósito de 8.900 pesos.

“Busqué en Google Maps el dato de la veterinaria y me figuraba otro número. Llamo ahí y la veterinaria me verifica que eso era una estafa“, relató Lucas.

A partir de allí y con la información de la cuenta bancaria, Lucas pudo reconstruir el modus operandi del estafador y descubrió que su red delictiva se expande hacia el resto del país.

“Se llama Elias Samuel Segovia, al parecer lo está haciendo en diferentes provincias de Argentina. En un grupo de Jujuy lo escracharon por estafar con deliverys de comida”, contó Lucas en Radio LU12.

Asimismo, el vecino contó como es la metodología del estafador: “Lo que hace es ofrecerte el servicio y te pide un porcentaje de la compra a un depósito. Es la misma cuenta que ha intentando estafar en diferentes ciudades. En Río Gallegos hace 4 meses lo está haciendo, algunas personas han caído en su trampa”.

“Va cambiando el número, pero deja el mismo dato de cuenta bancaria. Utiliza dos números, uno de Río Gallegos y otro de la zona norte de Santa Cruz“, advirtió Lucas.

“Es un pícaro que anda intentando conseguir dinero de mala manera”, añadió.