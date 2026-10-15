Se incendia una casa en el barrio Belgrano y trasladaron a una persona al hospital Una emergencia se registró este jueves 15 de octubre, alrededor de las 9:30, en una propiedad ubicada sobre la calle Junín, entre Liniers y Hernán Cortés. Dos dotaciones de Bomberos trabajan en el lugar y una ambulancia acudió para asistir a una persona.

El incendio se produjo durante la mañana de este jueves en una vivienda del barrio Belgrano de Río Gallegos. El inmueble afectado se encuentra al fondo de un terreno que cuenta con otra casa ubicada en el sector delantero, sobre la línea municipal.

Tras el aviso de la emergencia, personal de Bomberos se desplegó en el lugar para trabajar en el control del fuego. En el operativo intervienen dos dotaciones, mientras que una ambulancia se hizo presente para brindar asistencia a una persona.

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Dónde ocurrió el incendio

El siniestro se registra sobre la calle Junín, entre Liniers y Hernán Cortés, en una zona residencial del barrio Belgrano.

Entre los asistidos habría un menor, que caminaba por sus propios medios, y una persona mayor, que fue retirada en camilla. Por el momento, no se informaron las causas del incendio ni el estado de salud de las personas trasladadas.

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El trabajo de los equipos de emergencia continúa en el lugar.