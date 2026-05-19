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Un auto se incendió este martes por la mañana en pleno centro de Río Gallegos y las autoridades buscaban localizar al propietario del vehículo, ya que no había ninguna persona en el lugar cuando comenzaron las llamas.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:45 horas sobre la calle Pasteur, entre Fagnano y Bernardino Rivadavia. Vecinos de la zona advirtieron el humo y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Según los primeros datos el fuego comenzó en el interior del capot. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Hasta el lugar llegaron efectivos de Bomberos del Cuartel Central y policías de la Comisaría Primera, quienes intervinieron para apagar el incendio y ordenar el tránsito mientras se desarrollaba el operativo.

El fuego comenzó en la parte delantera del vehículo

De acuerdo a los primeros indicios relevados en el lugar, el incendio se inició desde el interior del capot del automóvil, un Fiat Siena gris. Las causas todavía no fueron determinadas y se esperaba la llegada de peritos durante la media mañana para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Los Bomberos descartaron que el incendio haya comenzado en el sistema eléctrico del tablero. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

El vehículo afectado tenía patente OKS445 y figura a nombre de Lucio Ceferino Garzón, según pudo saber La Opinión Austral.

Buscan ubicar al propietario del auto

Al momento de la intervención no había personas junto al vehículo y hasta las primeras horas de la mañana no se había localizado al dueño.

Así quedó el auto en calle Pasteur. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

La Opinión Austral consultó a un vecino que reside junto al lugar donde estaba estacionado el auto incendiado. El hombre indicó que no conocía el vehículo ni tampoco al propietario.

Las autoridades continuaban con las tareas para establecer las causas del incendio y contactar al titular del automóvil.