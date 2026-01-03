Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana de este sábado se incendió una casa ubicada en la intersección de las calles Brasil e Islas Malvinas, en la ciudad de Río Gallegos.

Según comentaron vecinos a La Opinión Austral, el foco ígneo se habría iniciado a raíz de un cortocircuito. Las llamas se propagaron rápidamente hacia la parte superior del inmueble y alcanzaron el entretecho, motivo por el cual personal de Bomberos debió retirar parte del techo para controlar el siniestro.

Al momento del accidente, dentro del hogar se encontraba una pareja junto a sus dos hijas. Afortunadamente, todos lograron salir rápidamente y se encuentran fuera de peligro.

FOTO: CANDELA MARQUEZ / LA OPINIÓN AUSTRAL

En el lugar trabajan efectivos policiales y dotaciones de Bomberos.