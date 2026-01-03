Your browser doesn’t support HTML5 audio
En la mañana de este sábado se incendió una casa ubicada en la intersección de las calles Brasil e Islas Malvinas, en la ciudad de Río Gallegos.
Según comentaron vecinos a La Opinión Austral, el foco ígneo se habría iniciado a raíz de un cortocircuito. Las llamas se propagaron rápidamente hacia la parte superior del inmueble y alcanzaron el entretecho, motivo por el cual personal de Bomberos debió retirar parte del techo para controlar el siniestro.
Al momento del accidente, dentro del hogar se encontraba una pareja junto a sus dos hijas. Afortunadamente, todos lograron salir rápidamente y se encuentran fuera de peligro.
En el lugar trabajan efectivos policiales y dotaciones de Bomberos.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario