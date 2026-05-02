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La Casa de Pre-egreso “Keoken”, un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal ubicado en Río Gallegos y dependiente de la Unidad 15, se incendió este sábado por la mañana. El requerimiento a la policía y bomberos se registró pasadas las 10:10 horas, cuando una densa columna de humo se extendió desde la esquina de Don Bosco y Chaco, hacia el sector este de la ciudad. Al momento de la llegada del personal policial de Santa Cruz, los ocupantes ya no se encontraban dentro de la vivienda. Según pudo saber La Opinión Austral, en el lugar había unas siete personas, quienes fueron evacuadas y trasladadas al edificio principal de la Unidad 15 mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas. Incendio en la casa de pre egreso Keoken, histórica vivienda del frigorífico Swift. FOTO: JOSÉ SILVA LA OPINIÓN AUSTRAL. Operativo de bomberos y control del fuego El operativo incluyó la intervención de varias unidades de bomberos, con dos autobombas y otros móviles de apoyo. Los efectivos trabajaron con máscaras y tubos de oxígeno debido a la intensidad del humo. El foco ígneo se desarrolló en distintos puntos de la vivienda. Se detectaron llamas cerca de la puerta de ingreso sobre calle Don Bosco y también en una ventana lateral del lado de calle Chaco. El móvil de La Opinión Austral, presente en el lugar desde un primer momento, registró además del fuego saliendo por las aberturas, el humo que emanaba por distintos puntos de la casa.

Tras el despliegue, el personal logró contener el incendio. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas. Desde el Servicio Penitenciario Federal evitaron brindar declaraciones, aunque trascendió que todos los internos se encuentran en buen estado dentro de la Unidad 15.

Origen del incendio

La Policía de Santa Cruz inició una investigación para determinar cómo comenzó el foco ígneo. Hasta el momento no se informaron causas oficiales y se espera el resultado de las pericias.

Incendio en la casa de pre egreso Keoken, histórica vivienda del frigorífico Swift. FOTO: JOSÉ SILVA LA OPINIÓN AUSTRAL.

Un espacio clave del sistema penitenciario

La Casa de Pre-egreso “Keoken” funciona como un espacio destinado a internos que transitan etapas avanzadas del régimen penitenciario, como el período de prueba, salidas transitorias o semi-libertad. Tiene capacidad para alojar entre 8 y 10 personas.

Incendio en la casa de pre egreso Keoken, histórica vivienda del frigorífico Swift. FOTO: JOSÉ SILVA LA OPINIÓN AUSTRAL.

El establecimiento forma parte de la infraestructura de la Unidad 15 y se encuadra en la Ley N° 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad, que establece mecanismos de reinserción social progresiva.

Valor histórico y arquitectónico de la vivienda

La vivienda afectada presenta un valor histórico para Río Gallegos. Fue construida en 1920 por el Frigorífico Swift y luego incorporada al Servicio Penitenciario Federal. El nombre “Keoken”, de origen tehuelche, significa “amanecer”.

Principios de la década del 70′. Una vista demostrativa de la actividad del Frigorífico Swift de Río Gallegos. El sector de secadero de cueros ovinos. Totalmente ocupada la actual manzana comprendida por las calles Misiones, Don Bosco, Chaco y Maipú, como asimismo gran parte de la siguiente, más cercana, que llega hasta la calle Richieri. FOTO: FACEBOOK MI RÍO GALLEGOS.

La casa integra el Programa Rescate 1900, impulsado en 2008 y formalizado mediante el Decreto Municipal N° 1174/2009, que busca preservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Su estructura responde a la arquitectura pionera de la región, con una planta rectangular, materiales como chapa de zinc y madera aserrada, y techo a dos aguas. En el frente, tres árboles protegen la edificación del viento característico de la zona.

El avance de la investigación determinará el impacto total del incendio sobre este inmueble histórico y su futura utilización dentro del sistema penitenciario.

Las fotos del incendio

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FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 22 de 46 | Incendio en la casa de pre egreso Keoken, histórica vivienda del frigorífico Swift. FOTO: JOSÉ SILVA LA OPINIÓN AUSTRAL. 23 de 46 | Incendio en la casa de pre egreso Keoken, histórica vivienda del frigorífico Swift. FOTO: JOSÉ SILVA LA OPINIÓN AUSTRAL. 24 de 46 | Incendio en la casa de pre egreso Keoken, histórica vivienda del frigorífico Swift. FOTO: JOSÉ SILVA LA OPINIÓN AUSTRAL. 25 de 46 | Incendio en la casa de pre egreso Keoken, histórica vivienda del frigorífico Swift. FOTO: JOSÉ SILVA LA OPINIÓN AUSTRAL. 26 de 46 | Incendio en la casa de pre egreso Keoken, histórica vivienda del frigorífico Swift. FOTO: JOSÉ SILVA LA OPINIÓN AUSTRAL. 27 de 46 | Incendio en la casa de pre egreso Keoken, histórica vivienda del frigorífico Swift. FOTO: JOSÉ SILVA LA OPINIÓN AUSTRAL. 28 de 46 | Incendio en la casa de pre egreso Keoken, histórica vivienda del frigorífico Swift. 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