Una maquina topadora se incendió este viernes al mediodía cuando operaba en el sector de descarga del Vaciadero Municipal de Río Gallegos. La rápida intervención de la División Cuartel Dos permitió controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran.

El siniestro se registró cerca de las 12, cuando trabajadores del predio alertaron sobre fuego en el motor de una topadora que se encontraba en plena actividad en la zona de descarga del basural.

De acuerdo con el testimonio de empleados del lugar, la maquinaria venía funcionando en condiciones precarias y presentaba inconvenientes mecánicos, entre ellos pérdida de gasoil y aceite, factores que podrían haber favorecido el inicio del incendio.

Según informó la Superintendencia de Bomberos, una dotación de la División Cuartel Dos desplegó un operativo de urgencia. Realizaron un ataque inmediato utilizando una línea devanadera para sofocar el foco ígneo que afectaba el motor de la unidad. Una vez controladas las llamas, se llevó adelante una evaluación técnica que permitió determinar que el incendio se habría originado por una contingencia eléctrica que tomó contacto con el líquido combustible derramado en la máquina.

Afortunadamente, el chofer de la topadora logró descender a tiempo al advertir el fuego y resultó ileso, sin necesidad de asistencia médica.

Tras el incidente, trabajadores del basural denunciaron la ausencia de medidas básicas de seguridad, señalando que en el lugar no había matafuegos disponibles ni elementos adecuados para la limpieza de baños y otros sectores del predio.

En este contexto, desde Bomberos remarcaron la importancia de contar con equipamiento adecuado: “El uso inmediato de un extintor ante un principio de incendio puede marcar la diferencia entre un daño menor y una pérdida total”.