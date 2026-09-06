Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un viaje rutinario estuvo a punto de convertirse en una tragedia al caer la tarde del sábado. A la altura del kilómetro 44 de la Ruta Provincial N° 281, vía neurálgica que conecta a Puerto Deseado con el resto de la provincia, un automóvil sufrió un voraz incendio que lo consumió en cuestión de minutos. La rápida reacción del conductor y los acompañantes para abandonar el habitáculo, sumada a la intensa labor de la División Cuartel 4° de Bomberos, evitó que la falla mecánica terminara con víctimas fatales en medio de la desolación de la estepa.

El siniestro se desencadenó pasadas las 18:30 horas, cuando el vehículo, un Citroën C4 que transitaba en dirección a la ciudad portuaria, comenzó a manifestar severos problemas en su funcionamiento. Según pudo saber La Opinión Austral, en cuestión de segundos, una densa humareda dio paso a las primeras llamas que brotaron desde la zona del motor, lo que obligó al conductor a realizar una maniobra de emergencia para estacionar sobre la banquina de tierra y poner a resguardo a todos los ocupantes antes de que el fuego se propagara al interior del rodado.

Tras el llamado de alerta a la central de emergencias, dos unidades operativas partieron hacia el lugar de la emergencia. Al arribar a la escena, los efectivos se encontraron con un incendio generalizado que ya había tomado la totalidad de la carrocería. La prioridad absoluta de la dotación fue montar un perímetro de seguridad sobre la calzada e iniciar el ataque directo a la masa de fuego utilizando una línea devanadera de alta presión, evitando así que el combustible derramado o las chispas empujadas por el viento patagónico encendieran los pastizales secos linderos a la traza vial.

Las pericias técnicas realizadas en el lugar determinaron que el foco ígneo se originó a partir de un cortocircuito en el sistema del alternador, una falla eléctrica relativamente común pero de consecuencias devastadoras cuando toma contacto con fluidos inflamables del motor. La labor de sofocación, enfriamiento y remoción de escombros metálicos fue ardua y se prolongó durante casi tres horas, concluyendo el operativo pasadas las 21:15 horas, momento en que la arteria provincial recuperó la plena normalidad para la circulación vehicular.