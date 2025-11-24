Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un auto utilizado como transporte de pasajeros quedó totalmente destruido tras incendiarse en plena vía pública durante la madrugada de este domingo en el barrio Gregorio Mayo, en Rawson. La conductora logró sobrevivir gracias a la intervención inmediata de un vecino, luego de que el sistema de cierre centralizado bloqueara las puertas por el avance del fuego.

El hecho ocurrió sobre la calle Catamarca al 200, donde personal de la Comisaría local solicitó con urgencia la presencia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Las unidades de ataque rápido —móviles 7 y 10— llegaron al lugar y constataron que el vehículo, un Nissan Sentra, presentaba un incendio generalizado que afectaba toda su estructura.

Según relató la conductora, el fuego se inició en el compartimento del motor instantes después de finalizar un viaje. En segundos, las llamas se extendieron y el cierre centralizado se activó, dejándola atrapada dentro del habitáculo. Un vecino que pasaba por la zona reaccionó de inmediato y logró ayudarla a salir antes de que el auto quedara envuelto por completo.

Minutos más tarde arribó el móvil 6 para realizar fotografías y recabar datos para el informe técnico correspondiente.

A pesar de la gravedad del siniestro, no se registraron personas lesionadas. Bomberos continúa trabajando para determinar las causas del incendio que dejó pérdidas totales y generó preocupación entre los residentes del barrio Gregorio Mayo.