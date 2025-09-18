Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el mes de mayo del año pasado la Justicia desheredó a los hijastros de Vicente Maillo, el comerciante de Río Gallegos que encontró la muerte mientras dormía el 16 de noviembre del año 2017, asesinado a puñaladas en un crimen perpetrado por un sicario contratado por su propia familia.

En ese momento, a siete años del homicidio, el juzgado civil dio lugar –en primera instancia- a la demanda que entablaron los familiares directos de Vicente: Petra Orfelia Maillo, Ana Gloria Maillo y Ernesto Pablo Maillo (representados por los abogados Erica Schupbach y Lucio De la Vega), en contra de José Maximiliano y Luis Gabriel, los “hijastros”.

Vicente Maillo fue asesinado mientras dormía, la madrugada del 16 de noviembre del 2017. Su familia de entonces, la que planeó el crimen.

La novedad por estas horas llegó desde la Cámara de Apelaciones. En el texto, al que tuvo acceso La Opinión Austral, se rechazó –como punto principal- el recurso de apelación impuesto por los demandados. Asimismo, con la firma del juez subrogante Nelson Sánchez, se confirmó la sentencia de primera instancia.

El proceso

El año pasado, con la intervención del juez Francisco Marinkovic, se analizó la acción de indignidad presentada que exponía que hacía varios años que Vicente había reconocido como hijos propios a Luis Gabriel y José Maximiliano, ya que eran hijos de su pareja, Claudia Susana Reina. “Desde entonces se ocupó de su crianza, manutención y les dio trabajo en sus emprendimientos”, se sostenía.

El fallo de la Cámara de Apelaciones confirmando la sentencia de primera instancia.

Además, una de las abogadas de la familia y también sobrina de Vicente, Erica Schupbach había indicado -al igual que lo hizo el fallo en lo penal- que el móvil del crimen fue económico, ya que Vicente había tomado la decisión de separarse de Reina cuando regresara de sus vacaciones en el Caribe, adonde tenía planificado llevar a sus empleados de los negocios “Bazar Doña Ana” y “Casa Maillo”.

La justicia penal y civil determinó que el móvil del crimen fue económico.

“La relación estaba sumamente deteriorada, al igual que la de Vicente con José, a quien había desvinculado de sus negocios hace algún tiempo por malos manejos”, constaba en la resolución. Maillo, el comerciante asesinado. Arriba, Erica Schupbach y Lucio De La Vega, los abogados de la familia de Vicente.

Durante el proceso judicial, se comprobó que, tanto José Maximiliano como Luis Gabriel, como su madre y abuela (NdR: todos ellos condenados a cadena perpetua), planearon y llevaron a cabo la muerte de Vicente, contratando un sicario de Buenos Aires para que se ocupara del crimen por ellos: Christian Etchebarne, quien también fue sentenciado.

En la acción civil, el juez Marinkovic hizo lugar a la demanda de la familia en contra de los hijastros del comerciante, “declarando la indignidad de estos últimos, y la consecuente exclusión en la sucesión de Vicente Agustín Maillo”.

Los perpetradores del crimen: Susana Reina y su madre, María del Carmen Espiritoso; y los hijastros, José y Luis. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL).

Ya el año pasado, Schupbach había declarado a La Opinión Austral: “Hubiera esperado que no se demorara tanto el fallo, ellas (por su mamá y tía) necesitan esta tranquilidad, de saber que van a poder disponer del dinero de Vicente. No les interesa para ellas, sino que el esfuerzo de toda la familia, ya que ellas también trabajaron en las negocios, no vaya para estas lacras“.

“Hubiera esperado que no se demorara tanto el fallo”. Erica Schupbach.

Con este fallo, a la defensa de los “hijastros” le queda sólo recurrir al Tribunal Superior de Justicia en Casación, aunque es muy poco probable que tengan éxito allí, debido a la contundencia de la sentencia en las instancias judiciales anteriores.