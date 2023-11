Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un terrible hecho sacude a dos ciudades del interior de Santa Cruz, debido a lo violencia con la que un grupo de jóvenes atacaron a otro y esto terminó con un hombre derivado de urgencia a Río Gallegos, debido a la gravedad potencial de sus heridas.

El caso tiene como principal damnificado a Hugo David Garay, un joven oriundo de Puerto Deseado que, desde hace un tiempo a esta parte, echó raíces en la ciudad de Puerto San Julián, donde vive con su novia. Él trabaja haciendo de seguridad en un boliche, mientras que su pareja es barman en otro local bailable.

En horas de la madrugada de este domingo, tal como lo hace siempre, Garay fue hasta el lugar donde trabaja su novia debido a lo peligrosa que es la noche pero, en un momento dado, sin poder dejar su vocación de servicio, quiso intervenir en un tumulto generalizado que se había registrado afuera del boliche.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que -al menos- cinco personas confrontaron a Garay y que, si bien solo recibió unos pocos golpes de puño, la situación pasó a mayores cuando alguien lo empujó y cayó contra el cordón de una calle.

En el caso intervinieron las fuerzas de seguridad y profesionales de la salud. El personal de la Comisaría Primera comenzó con las averiguaciones tomando testimonios, en tanto que los segundos inmovilizaron y trasladaron al joven al centro asistencial. Allí, de manera preventiva, se decidió el traslado del joven al Hospital Regional de Río Gallegos por ser un centro de mayor complejidad.

En el medio, La Opinión Austral, habló con la madre de Garay quien se encuentra viviendo en Trelew, Chubut quien expresó que: “pude hablar con él. Pudo haber llegado a peor, pero bueno, gracias a Dios no llegamos a mayores. Ahora hay que ver cómo sale la operación. Como no estoy allá, no puedo dar mucha información” indicó la mujer quien, además, expresó que cuenta con un material fílmico que daría cuenta de la identidad de los agresores de su hijo.

Por otro lado, este diario pudo saber que el joven se encuentra en Terapia Intensiva desde que llegó a nuestra ciudad capital y, tanto su padre como uno de sus hermanos, viajaron a Río Gallegos para seguir de cerca la evolución de su ser querido.