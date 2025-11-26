Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, en Río Gallegos, comenzó el juicio oral por el choque fatal que costó la vida a Soledad Maidana, agente del Servicio Penitenciario Provincial y madre de dos hijos, Martina y Benjamín. La causa se lleva adelante en la Cámara Tribunal Oral de la Provincia de Santa Cruz, donde la familia de la víctima actúa como querella, con participación directa en todas las etapas del proceso.

El vehículo involucrado en el choque fatal ocurrido el 22 de febrero de 2024 en el barrio Fátima de Río Gallegos, junto a una fotografía de la víctima, Soledad Maidana, madre de dos hijos y agente del Servicio Penitenciario Provincial.

Durante la audiencia, Luis Maidana, padre de Soledad, se dirigió al Tribunal para brindar su testimonio y narrar el impacto personal y familiar de la tragedia. Recordó cómo se enteró del hecho mientras estaba de vacaciones: uno de sus hijos lo llamó y le dijo: “Se nos fue la Sole, pa”. En su declaración, el padre expresó sentirse culpable por no haber estado para proteger a sus hijos: “Por la inseguridad en Buenos Aires nos vinimos al sur, me siento culpable”.

Además, recordó el vínculo de Soledad con sus propios hijos: “La gorda era todo para los chicos”, refiriéndose a Martina y Benjamín, los hijos de Soledad. “Esto nos cagó la vida, no soy feliz. No tenemos a la gorda. En círculo no cierra más. No va a ser lo mismo nunca”, continuó relatando.

El Tribunal continúa con la producción de testimonios y pericias para reconstruir la dinámica del accidente ocurrido la madrugada del 22 de febrero de 2024 en el barrio Fátima. La intervención de Luis Maidana aporta el contexto familiar y personal, complementando la evidencia técnica y los relatos de testigos que serán evaluados por el Tribunal.

Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del viernes 23 de febrero de 2024, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.