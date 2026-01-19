Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una situación de riesgo se vivió durante la tarde del domingo en la zona costera de Puerto Deseado, cuando un cuatriciclo quedó atascado en un sector de barro sin posibilidad de salir por sus propios medios. La rápida intervención de los bomberos de la Policía de Santa Cruz permitió resolver el incidente sin que se registraran heridos.

La costa deseadense, tan imponente como traicionera, volvió a ser escenario de una intervención de emergencia que puso a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de rescate. En horas de la tarde del domingo, personal de la División Cuartel 4° de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz fue alertado por la Comisaría local sobre un vehículo en dificultades en el sector conocido como Cañadón El Paraguayo, un área de difícil acceso y con terrenos que suelen volverse inestables, especialmente tras la acumulación de humedad.

El estado en el que había quedado el cuatriciclo. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según pudo saber La Opinión Austral, al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un cuatriciclo 4×4 que había quedado completamente atrapado en un sector de barro, sin capacidad de tracción para salir por sus propios medios. El rodado se encontraba inmovilizado, con riesgo de quedar aún más comprometido si continuaba cediendo el terreno, una situación habitual en ese tipo de formaciones naturales donde el suelo engaña incluso a los vehículos preparados para caminos exigentes.

De inmediato, los bomberos desplegaron un operativo de asistencia utilizando la unidad de rescate, junto con elementos de arrastre especialmente diseñados para este tipo de intervenciones. El procedimiento demandó precisión y coordinación, ya que el objetivo no solo era liberar el cuatriciclo, sino hacerlo sin generar daños materiales ni poner en peligro la integridad física de las personas involucradas.

Tras varios minutos de trabajo, el personal logró retirar el rodado del sector anegado y posicionarlo sobre suelo firme, en un punto seguro desde el cual pudo continuar su marcha. El conductor y su acompañante, que aguardaron el rescate sin intentar maniobras que pudieran agravar la situación, resultaron ilesos y no requirieron asistencia médica.