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La familia de Brianna Matulich vuelve a quedar frente a una instancia judicial que, para sus integrantes, significa mucho más que un trámite procesal. Después de atravesar el juicio que terminó con una condena de 12 años de prisión efectiva para Esteban Adrián González por el homicidio de la adolescente, Jorge Matulich advirtió que el caso todavía no terminó y que deberán volver a recorrer los tribunales para defender una sentencia que consideran justa.

El padre de Brianna utilizó sus redes sociales para referirse a la situación y aclarar que, hasta el momento, la familia no recibió una comunicación oficial respecto de la fecha en que el Tribunal Superior de Justicia resolverá el recurso de casación presentado por la defensa de González.

Esteban González dijo que no sabía que había arrastrado 40 metros arriba del capot de la camioneta a Brianna Matulich. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La presentación cuestiona la condena dictada por el Tribunal Criminal de la Primera Circunscripción Judicial y busca una reducción de la pena. Ese escenario volvió a generar preocupación en la familia, que teme que el fallo pueda ser modificado después de años de reclamos, audiencias y exposición pública del caso.

“Agradecido por cada muestra de apoyo de tantas personas y también a profesionales de los medios de comunicación, quiero aclarar que aún no tenemos notificación fehaciente de parte del Tribunal Supremo de Justicia con una fecha fijada para resolver el recurso de casación en el caso Brianna Matulich, que fue presentada por el imputado Esteban Adrián González por medio de su representante legal que cuestiona su condena apelando a que se reduzca la sentencia dictada por el Tribunal Criminal de la Primera Circunscripción Judicial”, escribió Matulich.

La aclaración tiene especial relevancia para la familia porque, según explicó, todavía no existe una fecha concreta para una nueva definición judicial. Mientras tanto, el pedido de la defensa mantiene abierto un proceso que los familiares de Brianna creían encaminado luego de la condena.

La condena por la muerte de Brianna

Brianna Matulich tenía 17 años cuando fue atropellada durante la madrugada del 31 de diciembre de 2022 sobre la Autovía 17 de Octubre, en Río Gallegos.

Brianna tenía 17 años al momento de su muerte. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

La investigación y el posterior juicio determinaron que González conducía a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control del vehículo, subió al boulevard y embistió a la adolescente. El impacto provocó la muerte de Brianna y, de acuerdo con la acusación, el conductor se retiró del lugar sin prestarle asistencia.

En mayo de 2025, la Cámara Oral de la Primera Circunscripción Judicial condenó a González a 12 años de prisión efectiva bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual. El tribunal entendió que las circunstancias en las que manejaba permitían considerar que había asumido el riesgo de provocar un resultado mortal.

Jorge hablando con La Opinión Austral, tras la primera marcha. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La calificación tuvo una particular trascendencia dentro del expediente, ya que se diferenció de una interpretación basada exclusivamente en una imprudencia al volante. La sentencia consideró las circunstancias que rodearon el hecho y la conducta desplegada por el condenado.

Sin embargo, el fallo todavía no representa para la familia un punto final. La presentación de la defensa ante la instancia superior volvió a poner el caso en discusión.

“Se vuelve a abrir el peregrinar de mi familia”

En su publicación, Jorge Matulich dejó expuesto el desgaste que significa para la familia volver a atravesar una instancia judicial vinculada con la muerte de su hija.

“Seguramente dentro de pocos meses será la fecha y se vuelve a reabrir el peregrinar de mi Familia, que ante la irreparable y evitable perdida de Brianna deberá regresar a visibilizar y luchar para un pedido de Justicia que pareciera dar más beneficios y derechos a victimarios (culpables) que al dolor de una familia víctima de su irresponsable accionar.”

Matulich reconoció que, pese a la tranquilidad que intenta mantener, la posibilidad de revivir el proceso genera un impacto directo sobre todos los integrantes de la familia. “Si bien me siento tranquilo, revivir otro proceso judicial es estresante.”

El padre de Brianna también expresó su expectativa respecto de la decisión que deberá adoptar el máximo tribunal provincial y manifestó su confianza en que el planteo de la defensa no prospere.

Los cuerpos del expediente durante el juicio del 2025. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Espero y tengo confianza que no se le dará lugar a la petición de González, particularmente cometió todos los agravantes posibles y con una conducta de perfil psicológico que fue expuesta por más de un profesional respecto a su perfil que en la escala de psicopatía tiene una elevación sutil y tuvo la suficiente capacidad de raciocinio para ubicarse en tiempo y espacio cuando provocó el hecho, sin mostrar un mínimo de arrepentimiento.”

Una condena que la familia considera un precedente

Para los familiares de Brianna, los 12 años de prisión impuestos por el tribunal representaron el reconocimiento de la gravedad del hecho y de las circunstancias en las que se produjo la muerte de la adolescente.

La sentencia se produjo después de un proceso que tuvo como eje determinar si la conducta de González debía ser considerada una imprudencia o si, por el contrario, las condiciones en las que conducía permitían encuadrarla como un homicidio cometido con dolo eventual. La segunda interpretación fue la que finalmente adoptó el tribunal.

Ahora, el recurso presentado por la defensa abre una nueva instancia. Será el Tribunal Superior de Justicia el que deberá analizar los argumentos de la presentación y determinar si corresponde mantener la condena, modificarla o hacer lugar al planteo efectuado.