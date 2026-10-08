Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una investigación llevada adelante por efectivos de la División Investigaciones de Río Gallegos (D.D.I.R.G.), dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, permitió concretar el secuestro formal de un automóvil que era requerido en el marco de una causa judicial iniciada en Puerto San Julián.

El procedimiento se desarrolló en cumplimiento de una manda judicial y tuvo como punto de partida un oficio librado para el secuestro prendario del vehículo. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia N.º 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de la Familia de Puerto San Julián, con intervención de la Secretaría Civil.

A partir de la orden judicial, el personal policial inició una serie de tareas investigativas destinadas a establecer dónde se encontraba el rodado requerido. Las averiguaciones realizadas por los efectivos permitieron reunir la información necesaria para determinar su paradero y avanzar con la diligencia correspondiente.

Finalmente, durante horas de la mañana del miércoles, una comisión de la División Investigaciones se trasladó hasta una concesionaria ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en Río Gallegos. Según pudo saber La Opinión Austral, allí los uniformados localizaron el vehículo sobre el cual pesaba la medida judicial.

Se trataba de un automóvil Fiat Línea, que fue formalmente secuestrado junto con la documentación correspondiente y la llave de encendido. La diligencia se concretó en el marco de las actuaciones judiciales y conforme a las facultades otorgadas por la autoridad competente.

El vehículo quedó bajo resguardo policial

Una vez cumplida la medida, el automóvil fue trasladado desde el lugar mediante una grúa policial hasta la sede de la División Investigaciones de Río Gallegos.

El rodado quedó depositado en dependencias policiales y bajo estricto resguardo, a disposición del juzgado que interviene en la causa. De esta manera, la fuerza provincial dio cumplimiento a la orden judicial emanada desde Puerto San Julián, localidad ubicada en el norte de Santa Cruz.